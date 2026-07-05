Thổ Nhĩ Kỳ trình diễn khí tài quân sự bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trình diễn nhiều khí tài quân sự hiện đại tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng 2026, dự kiến diễn ra ngày 7/7 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO, nhằm quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng.

Kızılelma - Máy bay chiến đấu không người lái đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: CNN Turk.

Sự kiện sẽ diễn ra tại khuôn viên Kahramankazan của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham dự của nhiều quan chức quân sự, dân sự cấp cao từ các nước thành viên NATO và đồng minh, cùng lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn của nhiều dòng máy bay quân sự và thiết bị quốc phòng do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển. Nổi bật nhất là Kızılelma, máy bay chiến đấu không người lái đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, được thiết kế với khả năng tàng hình, giảm tín hiệu radar và thực hiện các nhiệm vụ tấn công mục tiêu mà khó bị phát hiện. Với khả năng cơ động cao và tác chiến không đối không, Kızılelma được xem là một trong những chương trình trọng điểm của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, Hürjet - máy bay huấn luyện phản lực và tấn công hạng nhẹ đầu tiên do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển - cũng sẽ thực hiện màn bay biểu diễn. Loại máy bay này vừa thu hút sự chú ý sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng lịch sử trị giá 2,6 tỷ euro để xuất khẩu 30 chiếc sang Tây Ban Nha. Đây được đánh giá là một trong những thương vụ xuất khẩu nền tảng hàng không quân sự có giá trị lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ tới một quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Hürjet - máy bay huấn luyện phản lực và tấn công hạng nhẹ đầu tiên do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển. Ảnh: CNN Turk.

Ngoài ra, máy bay huấn luyện thế hệ mới Hürkuş cùng các máy bay không người lái Aksungur và Anka cũng sẽ tham gia trình diễn. Các khí tài này có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như trinh sát, giám sát, thu thập tình báo và tấn công.

Giới quan sát nhận định sự kiện không chỉ là dịp quảng bá những bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn thể hiện tham vọng của Ankara trong việc mở rộng xuất khẩu vũ khí, tăng cường hợp tác với NATO và khẳng định vị thế là một trong những trung tâm sản xuất quốc phòng đang phát triển nhanh tại châu Âu và khu vực.

Ngọc Liên

Nguồn: CNN Turk.