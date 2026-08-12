Tàu hàng thuộc sở hữu Ai Cập bị tấn công ở Biển Đỏ, 6 người thiệt mạng

Ngày 11/8, tàu chở hàng Tihamah thuộc sở hữu của một công ty Ai Cập bị tấn công bằng tên lửa khi di chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb, khiến 6 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Giới chức Yemen cáo buộc lực lượng Houthi tiến hành vụ tấn công.

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Houthi phóng 3 tên lửa vào tàu Tihamah, khiến 6 người thiệt mạng tại eo biển Bab el-Mandeb. Ảnh: Reuters.

Theo Chính phủ Yemen, các nạn nhân thiệt mạng gồm 3 thuyền viên người Pakistan, 1 thuyền viên người Indonesia và 2 binh sĩ thuộc Lực lượng Kháng chiến Quốc gia (NRF), lực lượng trung thành với Chính phủ Yemen. Đây là những tổn thất về người đầu tiên trên một tàu thương mại do các cuộc tấn công của Houthi kể từ khi xung đột Iran bùng phát hồi cuối tháng 2/2026.

Chính phủ Yemen cho biết con tàu đang vận chuyển lương thực thì bùng cháy dữ dội sau đợt vô hiệu hóa đầu tiên. Khi các đội cứu hộ tiếp cận hiện trường để ứng cứu, Houthi tiếp tục tiến hành đợt tấn công thứ hai, gây ra thêm nhiều thương vong.

Đáng chú ý, con tàu bị tấn công không mang cờ Saudi Arabia và cũng không thuộc sở hữu của nước này, trong khi đây vốn là nhóm đối tượng mà Houthi từng tuyên bố nhắm tới. Diễn biến trên làm gia tăng lo ngại các vụ tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ đang mở rộng phạm vi, với nguy cơ ngày càng khó kiểm soát.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Houthi gia tăng các đợt tấn công dồn dập tại nhiều khu vực ở Yemen, bao gồm thành phố cảng Mocha do lực lượng chính phủ kiểm soát, làm hàng chục binh sĩ và dân thường thiệt mạng trong tuần qua.

Phần cabin tàu bị chìm nhô lên khỏi mặt nước tại cảng Mocha, Yemen, sau vụ tấn công của Houthi. Ảnh: Chosun.

Sự leo thang của Houthi khiến giới quan sát lo ngại nguy cơ cuộc nội chiến Yemen, vốn tạm lắng kể từ lệnh ngừng bắn năm 2022, có thể bùng phát trở lại, đồng thời làm mở rộng các mặt trận xung đột tại Trung Đông.

Lưu lượng tàu thuyền qua Eo biển Bab el-Mandeb hiện đã sụt giảm từ mức trung bình 50 lượt/ngày xuống còn khoảng 32 lượt/ngày, đe dọa trực tiếp đến các tuyến vận tải năng lượng then chốt và thị trường toàn cầu.

Thanh Giang

Nguồn: Chosun.