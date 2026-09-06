Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường UAV giám sát biển Aegean

Ngày 5/9, Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng hoạt động sử dụng máy bay không người lái (UAV) Bayraktar để giám sát trên biển Aegean, trong bối cảnh căng thẳng giữa Ankara và Athens liên quan các hoạt động quân sự và quyền kiểm soát trên vùng biển này tiếp tục thu hút sự chú ý.

Máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB3 trên tàu TCG Anadolu trong giai đoạn bắn đạn thật của cuộc tập trận “Blue Homeland-2026” ở phía Đông Địa Trung Hải. Ảnh: AA.

Theo truyền thông Hy Lạp, các cơ quan chức năng nước này cho biết trong những tuần gần đây đã ghi nhận các chuyến bay UAV Bayraktar gần như hằng ngày ở khu vực phía Đông Bắc biển Aegean. Các UAV được cho là chủ yếu hoạt động gần những khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố thành lập các công viên biển quốc gia hồi giữa tháng 8.

Theo các nguồn tin Hy Lạp, UAV Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động từ khu vực Canakkale, gần eo biển Dardanelles, sau đó bay về phía các khu vực gần đảo Samothraki và thành phố Alexandroupoli của Hy Lạp.

Các nguồn tin cho biết hoạt động của UAV chủ yếu nhằm mục đích giám sát và không gây cản trở đáng kể đối với hoạt động hàng không dân sự. Trong một số trường hợp, các UAV được cho là đã đi vào không phận mà Hy Lạp tuyên bố chủ quyền và bị máy bay chiến đấu F-16 của nước này đánh chặn.

Truyền thông Hy Lạp cũng đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các chuyến bay UAV vào ban đêm trên biển Aegean. Một chiếc Bayraktar TB2 được cho là đã thực hiện chuyến bay qua khu vực phía Đông Aegean ngay trước nửa đêm ngày 3/9.

Một chiếc máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Ảnh AFP.

Theo các nguồn tin Hy Lạp, những UAV này được trang bị camera quang điện tử và cảm biến hồng ngoại, cho phép thực hiện nhiệm vụ trinh sát và giám sát trong điều kiện ban đêm. Athens lo ngại các hoạt động này có thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ thu thập thông tin về hoạt động và khả năng phản ứng của các lực lượng Hy Lạp.

Trong khi đó, Hy Lạp đang thúc đẩy xây dựng mạng lưới phòng không đa tầng mang tên “Lá chắn Achilles”, kết hợp các hệ thống phòng không, chống tên lửa và chống UAV với mạng lưới chỉ huy, kiểm soát thống nhất.

Hoạt động UAV gia tăng diễn ra trong bối cảnh Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tồn tại nhiều bất đồng liên quan biển Aegean, trong đó có vấn đề không phận, lãnh hải và quyền tài phán trên biển. Hai nước là thành viên NATO nhưng thường xuyên có những tranh chấp và hoạt động quân sự đối đầu tại khu vực này.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.