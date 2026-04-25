Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan về tiến triển đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng một số điểm vướng mắc trong hồ sơ hạt nhân giữa Mỹ và Iran có thể sớm được tháo gỡ, trước thềm vòng đàm phán dự kiến nối lại vào ngày 25/4 tại Pakistan.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: Türkiye Today

Phát biểu với báo giới ngày 24/4 sau một sự kiện tại Đại học Oxford, ông Fidan bày tỏ tin tưởng “một hoặc hai vấn đề, đặc biệt là các điểm bế tắc trong hồ sơ hạt nhân, có thể được giải quyết” khi các cuộc tiếp xúc ngoại giao được nối lại.

Trong chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Anh, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara duy trì liên lạc gần như hằng ngày với các bên liên quan, đồng thời hoan nghênh việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đó. Ông nhận định tiến triển trong đàm phán hạt nhân có thể góp phần hạ nhiệt căng thẳng trên diện rộng.

Đề cập tới tình hình tại Eo biển Hormuz, ông Fidan nêu hai kịch bản: một là các bên đạt được thỏa thuận, khôi phục trạng thái ổn định và bảo đảm tự do hàng hải, hai là đàm phán thất bại hoặc xung đột kéo dài, buộc phải tính tới các phương án xử lý những khu vực rủi ro.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, trong trường hợp đạt được hòa bình, một cơ chế hợp tác quốc tế có thể triển khai các hoạt động kỹ thuật như rà phá bom mìn tại khu vực này. Ankara sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực mang tính nhân đạo và kỹ thuật, song nhấn mạnh sẽ không tham gia nếu các hoạt động bị xem là đứng về một bên trong xung đột.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran được nối lại sau khi Pakistan làm trung gian đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần từ ngày 8/4, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng kể từ cuối tháng 2. Các bên hiện hướng tới một thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt các hành động thù địch.

Mỹ phong tỏa khoảng 344 triệu USD tài sản tiền kỹ thuật số có liên hệ với Iran. Ảnh: Iran International

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã phong tỏa khoảng 344 triệu USD tài sản tiền kỹ thuật số có liên hệ với Iran, trong khuôn khổ các biện pháp siết chặt trừng phạt nhằm gây áp lực tài chính đối với Tehran.

Minh Phương

Nguồn: AA, CNA