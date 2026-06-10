EU ra lệnh tạm thời với Meta liên quan WhatsApp và AI

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 9/6 yêu cầu Meta khôi phục quyền truy cập nền tảng WhatsApp cho các nhà phát triển chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) đối thủ, trong thời gian cơ quan này tiến hành điều tra chống độc quyền đối với chính sách AI của công ty.

EU ra lệnh tạm thời với Meta liên quan WhatsApp và AI. Ảnh: Reuters

Theo EC, biện pháp tạm thời này nhằm ngăn ngừa nguy cơ gây tổn hại đến cạnh tranh trên thị trường trợ lý AI đang phát triển nhanh tại châu Âu. Cơ quan điều hành Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, Meta có thể đã vi phạm các quy định cạnh tranh khi hạn chế các công ty AI bên thứ ba cung cấp trợ lý ảo trên WhatsApp, trong khi vẫn duy trì dịch vụ chatbot của riêng mình.

Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách cạnh tranh Teresa Ribera cho biết, thị trường AI đang phát triển với tốc độ rất nhanh và các trợ lý AI được dự báo sẽ trở thành công cụ quan trọng để người dùng tiếp cận công nghệ này. Vì vậy, EU cần hành động sớm để ngăn chặn nguy cơ các đối thủ cạnh tranh bị loại khỏi thị trường trước khi cuộc điều tra hoàn tất.

Cuộc điều tra được khởi động từ năm 2025 sau khi EU xem xét các điều khoản và điều kiện cập nhật dành cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ AI trên WhatsApp. Các nhà quản lý lo ngại những quy định này có thể khiến các nhà cung cấp AI bên thứ ba gặp khó khăn trong việc tiếp cận nền tảng.

Trước đó, Meta đã đề xuất cho phép các đối thủ tiếp tục truy cập WhatsApp thông qua cơ chế thu phí. Tuy nhiên, EC cho rằng mức phí mà công ty đưa ra quá cao và có thể tạo ra rào cản đối với cạnh tranh.

Đáp lại, Meta tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định của EC. Công ty cho rằng động thái của cơ quan quản lý châu Âu là sự can thiệp quá mức vào hoạt động kinh doanh, đồng thời khẳng định một số doanh nghiệp AI lớn sẽ được hưởng lợi từ quyết định này.

Theo EC, lệnh tạm thời sẽ có hiệu lực đến tháng 6/2029 hoặc cho tới khi cuộc điều tra kết thúc. Nếu không tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý, Meta có thể đối mặt với khoản phạt lên tới 10% doanh thu hằng năm của công ty.

Minh Phương