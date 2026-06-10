Dầu “ma” góp phần hạ nhiệt giá dầu toàn cầu

Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 25% lượng dầu thô bằng đường biển trên toàn cầu, hiện gần như bị phong tỏa do xung đột liên quan đến Iran. Tuy nhiên, các chuyến hàng dầu “ma” được cho là một trong những nguyên nhân khiến giá dầu quốc tế chưa tăng lên những mức nghiêm trọng nhất.

Các tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz gần thành phố Bandar Abbas, Iran, hôm 8 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Ngày 9/6 (giờ địa phương), CNN đăng bài viết với tiêu đề “Eo biển Hormuz đang ‘rò rỉ’ dầu mỏ”, cho biết giá dầu kỳ hạn chưa tăng vọt lên mức nguy hiểm như nhiều chuyên gia từng lo ngại, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Theo CNN, một giả thuyết được đưa ra là lượng dầu thô vượt qua sự phong tỏa kép tại eo biển Hormuz nhiều hơn dự kiến.

Thời gian gần đây, giá dầu quốc tế có dấu hiệu ổn định hơn. Theo Reuters, giá dầu Brent kỳ hạn, thước đo chuẩn cho giá dầu quốc tế, hôm 9/6 đã đóng cửa ở mức 91,45 USD/thùng, giảm 2,97% so với ngày giao dịch trước đó. Mặc dù vẫn cao hơn đáng kể so với mức khoảng 70 USD/thùng trước khi xảy ra xung đột, giá dầu hiện thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục gần đây là 114 USD/thùng.

Sự ổn định này được cho là xuất phát từ các đánh giá cho thấy lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz lớn hơn dự kiến. Theo ngân hàng JP Morgan, khoảng 2,1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày đã được vận chuyển bí mật qua tuyến đường này trong hai tuần cuối của tháng trước. Dù con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình 15,6 triệu thùng/ngày trước xung đột, nhưng cho thấy hoạt động vận chuyển dầu đã phần nào được nối lại so với giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng.

Các chuyên gia nhận định nhiều tàu chở dầu có thể đã né tránh sự giám sát bằng cách tắt thiết bị nhận dạng tự động nhằm tránh bị phát hiện. Ngân hàng đầu tư Piper Sandler của Mỹ ước tính, nếu tính cả những tàu bị nghi trả phí cho các cơ quan liên quan đến Iran, khoảng 2,9 triệu thùng dầu thô mỗi ngày đã rời eo biển Hormuz trong tháng trước thông qua các hành trình được gọi là “chuyến đi ma”.

Ông Bob McNally, nhà sáng lập công ty tư vấn năng lượng Rapidan Energy Group, cũng cho rằng các dòng chảy dầu bí mật này có thể đã giúp trì hoãn hoặc giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng. Theo ông, trước đây giới phân tích cho rằng lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz chỉ còn từ 0-10% so với trước xung đột, nhưng nếu tính đến các dòng chảy ngầm này, con số thực tế có thể cao hơn đôi chút.

Ngoài ra, các yếu tố khác như việc vận chuyển dầu thông qua tuyến đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia nối các mỏ dầu với cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, cùng với việc nhiều quốc gia xuất kho dự trữ dầu chiến lược, cũng được đánh giá là góp phần hỗ trợ sự ổn định của giá dầu toàn cầu. CNN cho biết Trung Quốc, một trong những nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, đã giảm nhập khẩu dầu thô và thay vào đó sử dụng lượng dự trữ quy mô lớn trong nước.

Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo, hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ không trở lại mức trước chiến tranh cho đến đầu năm 2027. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng các biện pháp trên chỉ mang tính tạm thời và khó giải quyết tận gốc những gián đoạn trong chuỗi cung ứng năng lượng. Ông Jan Stuart, chuyên gia kinh tế năng lượng toàn cầu của Piper Sandler, cảnh báo tình hình có thể tiếp tục xấu đi, đồng thời dự báo giá dầu Brent trung bình trong tháng 7 và tháng 8 có thể lên tới 130 USD/thùng.

JP Morgan ước tính lưu lượng tàu thuyền hiện nay qua eo biển Hormuz chỉ tương đương khoảng 15% so với trước xung đột. Trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục có các động thái đáp trả lẫn nhau sau vụ trực thăng Apache gặp sự cố tại khu vực eo biển, nhiều ý kiến nhận định khả năng tuyến hàng hải chiến lược này được mở cửa hoàn toàn trong thời gian tới đang ngày càng trở nên xa vời.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun