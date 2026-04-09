Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 198 nghi phạm IS sau vụ tấn công bên ngoài lãnh sự quán Israel tại Istanbul

Ngày 9/4, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ 198 nghi phạm trong một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào tổ chức IS, được triển khai trên phạm vi toàn quốc sau một vụ tấn công vũ trang tại Istanbul.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akin Gurlek cho biết chiến dịch được tiến hành đồng loạt tại 34 tỉnh, với tổng cộng 273 đối tượng bị mở thủ tục pháp lý. Trong số này, 198 người đã bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Chiến dịch được triển khai sau vụ nổ súng xảy ra gần Lãnh sự quán Israel tại Istanbul hôm 8/4, khi ba đối tượng có vũ trang tấn công một chốt an ninh của cảnh sát. Một nghi phạm đã bị tiêu diệt tại chỗ, trong khi bốn người khác bị thương, bao gồm hai cảnh sát và hai đối tượng tham gia vụ tấn công. Các thủ tục pháp lý đối với các nghi phạm đã được khởi động, trong khi chiến dịch chống IS diễn ra chặt chẽ.

Theo Bộ trưởng Gurlek, các hoạt động truy quét nằm trong nỗ lực rộng hơn nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa an ninh trong nước cũng như tại khu vực biên giới. Ông nhấn mạnh chính quyền sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh và ổn định.

Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh nội địa, thường xuyên tiến hành các cuộc truy quét nhằm vào mạng lưới IS và các nhóm bị cấm khác. Ankara đã đưa IS vào danh sách tổ chức khủng bố từ năm 2013 và từng đối mặt với nhiều vụ tấn công do nhóm này thực hiện.

Các chuyên gia nhận định, việc mở rộng quy mô truy quét cho thấy nỗ lực của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trong việc kiểm soát các nguy cơ an ninh, đặc biệt trong bối cảnh khu vực tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Đồng thời, các biện pháp này cũng phản ánh xu hướng gia tăng phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm phát hiện và ngăn chặn sớm các hoạt động cực đoan.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua