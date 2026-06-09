Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH AeonMall Việt Nam

Làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH AeonMall Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái khẳng định, Thanh Hóa luôn coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, đồng thời giao các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn để Dự án Trung tâm thương mại AeonMall Thanh Hóa hoàn thành, đưa vào vận hành đúng tiến độ trong quý IV/2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH AeonMall Việt Nam.

Sáng 9/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã tiếp và làm việc với ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AeonMall Việt Nam cùng đoàn công tác về tình hình triển khai Dự án Trung tâm thương mại AeonMall Thanh Hóa.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AeonMall Việt Nam thông tin về việc triển khai Dự án Trung tâm thương mại AeonMall Thanh Hóa.

Quan tâm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm dự án về đích đúng tiến độ

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AeonMall Việt Nam đã thông tin về tiến độ triển khai Dự án Trung tâm thương mại AeonMall Thanh Hóa.

Đây là dự án được triển khai tại phường Quảng Phú với sự phối hợp của đối tác là Công ty TNHH Hai thành viên Miền Trung Nam Thành Phố (Tập đoàn Miền Trung). Dự án dự kiến chính thức khai trương vào tháng 10/2026.

Tính đến ngày 30/5/2026, giá trị khối lượng hoàn thành của nhà thầu đã đạt khoảng 75%. Hiện nhà thầu đang huy động tối đa thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Khi đi vào hoạt động, Trung tâm thương mại AeonMall Thanh Hóa có khoảng 150 gian hàng, trong đó bao gồm các siêu thị lớn như Aeon, Kohnan..., quy tụ hơn 2.000 nhà cung ứng địa phương, tạo việc làm cho trên 2.000 lao động, phục vụ khoảng 50.000 lượt khách mỗi ngày và có thể tăng lên hơn 150.000 lượt vào các dịp lễ, cuối tuần.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ một số khó khăn liên quan đến việc hoàn thiện các nút giao thông kết nối, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, di chuyển cột điện 110kV, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, bố trí đủ nguồn vốn cho dự án hạ tầng kỹ thuật và nghiên cứu đầu tư tuyến đường kết nối số 2 theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Thanh Hóa cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chào mừng và cảm ơn lãnh đạo Công ty TNHH AeonMall Việt Nam đã lựa chọn Thanh Hóa là điểm đến đầu tư trong chiến lược phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Đồng chí nhấn mạnh, AeonMall là một trong những tập đoàn bán lẻ và phát triển trung tâm thương mại hàng đầu Nhật Bản, đã có nhiều dự án thành công tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Lãnh đạo Công ty TNHH AeonMall Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá Dự án Trung tâm thương mại AeonMall Thanh Hóa không chỉ là một công trình thương mại, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành diện mạo đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí cho biết, Thanh Hóa có vị trí chiến lược, quy mô dân số trên 4 triệu người, thị trường tiêu dùng rộng lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ hiện đại.

Với phương châm “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh”, Thanh Hóa cam kết là đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan chủ động phối hợp, khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nhất là những nội dung liên quan đến hệ thống giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật, công tác giải phóng mặt bằng và bố trí vốn cho dự án hạ tầng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung cao độ, bảo đảm các hạng mục hạ tầng được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để Dự án Trung tâm thương mại AeonMall Thanh Hóa hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Công ty TNHH AeonMall Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm đưa trung tâm thương mại vào vận hành trong quý IV/2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công ty TNHH AeonMall Việt Nam.

Bày tỏ mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị AeonMall tiếp tục giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản và quốc tế đến nghiên cứu, khảo sát và đầu tư tại Thanh Hóa, đặc biệt là các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và có khả năng kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Minh Hiếu