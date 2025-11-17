Thọ Bình tập trung tháo gỡ vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất đai

Xã Thọ Bình được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Thọ Sơn, Bình Sơn và Thọ Bình (thuộc huyện Triệu Sơn trước đây). Nhiều vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn cần được quan tâm giải quyết kịp thời.

Một góc xã Thọ Bình.

Từ ngày 1/7/2025, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân được giao cho chính quyền cấp xã. Quy định mới này tạo nhiều thuận lợi cho người dân trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục, song khi triển khai thực tế tại xã Thọ Bình phát sinh không ít khó khăn, vướng mắc, nhất là về hồ sơ, nguồn lực thực hiện. Ngay khi nắm được thông tin UBND xã có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ lần đầu, nhiều người dân trong xã đã đến UBND xã tìm hiểu thủ tục để được cấp GCN. Song, sau hơn 4 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã mới chỉ giải quyết, làm thủ tục cấp được cho một số trường hợp. UBND xã Thọ Bình đã phải tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, trong đó có lĩnh vực liên quan đến cấp GCNQSDĐ lần đầu.

Qua rà soát cho thấy, trên địa bàn xã còn hơn 500 thửa đất chưa được cấp GCNQSDĐ lần đầu. Trong đó, có hơn 200 thửa đất do UBND xã thời kỳ trước giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2014; gần 200 thửa đất do các hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở vi phạm trên đất nông nghiệp trước ngày 1/7/2014. Đáng chú ý, có nhiều hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 1/7/2014 từ đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng, sinh sống qua nhiều thế hệ song đến nay vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ lần đầu. Khó khăn nhất đối với cấp xã hiện nay là các hộ gia đình không còn lưu giữ được giấy tờ chuyển nhượng, trong khi bên chuyển nhượng đã chết hoặc đi xa không liên hệ được. Do đó UBND xã không có cơ sở để hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2014, có hộ có phiếu thu nhưng phiếu thu ghi nội dung không rõ là tiền đất hoặc phiếu thu không có trong sổ quỹ thời điểm đó. Nhiều hộ được giao đất nhưng chưa sử dụng đất, chưa có nhà ở trên đất nên chưa đủ điều kiện để xem xét, cấp GCNQSDĐ. Đối với các trường hợp xây dựng nhà ở vi phạm trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp trước ngày 1/7/2014, phù hợp với quy hoạch song diện tích thửa đất theo bản đồ địa chính lớn hơn hạn mức công nhận và hạn mức giao đất theo quy định. Trong khi đó, năng lực của cán bộ chuyên môn còn hạn chế, nhiều công chức chưa làm quen với các quy trình, thủ tục cấp GCNQSDĐ nên khi vào việc còn lúng túng.

Công tác giao đất cho các hộ đã trúng đấu giá QSDĐ trên địa bàn cũng tồn tại nhiều bất cập. Trên địa bàn xã có một số mặt bằng quy hoạch dân cư đã thực hiện xong việc đấu giá và cấp GCNQSDĐ cho các hộ trúng đấu giá từ năm 2021, song đến nay vẫn chưa thể bàn giao đất trên thực địa. Nguyên nhân là do hạ tầng khu dân cư sai lệch so với mặt bằng quy hoạch đã được phê duyệt. Có 2 mặt bằng quy hoạch khu dân cư thực hiện từ hơn 10 năm trước có hiện trạng xây dựng sai lệch với mặt bằng được phê duyệt, trong khi đó các hộ gia đình đã xây dựng nhà ở kiên cố từ lâu. Đối với các trường hợp này, địa phương gặp khó khăn trong việc điều chỉnh mặt bằng, căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích tăng thêm sau khi điều chỉnh...

Đất đai là lĩnh vực có nhiều phức tạp. Công tác quản lý, sử dụng đất đai qua các thời kỳ trước đây trên địa bàn xã Thọ Bình còn tồn tại nhiều vướng mắc. Nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, UBND xã Thọ Bình đã tổ chức các hội nghị gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, đề xuất, tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân liên quan, từ đó phân loại các trường hợp, nắm rõ thực trạng, hiểu rõ những khó khăn của địa phương, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của công dân và định hướng biện pháp giải quyết.

Chủ tịch UBND xã Thọ Bình, Hoàng Văn Chung cho biết: Qua rà soát, nắm bắt, làm việc, đối thoại trực tiếp với nhiều hộ dân trên địa bàn, UBND xã định hướng, xây dựng kế hoạch để dần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo nội dung thẩm quyền quản lý. Đối với vướng mắc liên quan đến một mặt bằng quy hoạch dân cư trên địa bàn, xã đã làm việc với các hộ dân, các đơn vị để tiến hành khắc phục sai sót, sớm bàn giao đất cho các hộ dân trúng đấu giá. Đối với công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu, địa phương đã giao phòng chuyên môn rà soát, phân loại, lập danh sách các trường hợp cụ thể, trường hợp nào đủ điều kiện thì hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp GCNQSDĐ lần đầu; trường hợp tồn đọng phức tạp, địa phương đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, từng bước tháo gỡ.

Với những giải pháp chủ động từ phía chính quyền địa phương mang đến kỳ vọng những “nút thắt” trong công tác quản lý, sử dụng đất đai ở xã Thọ Bình sớm được tháo gỡ để vận hành hiệu quả các nhiệm vụ, đưa lĩnh vực này đi vào nền nếp, phòng ngừa khiếu kiện tại cơ sở.

Bài và ảnh: Minh Hiền