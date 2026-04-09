Thiệu Trung phát huy nội lực, phát triển kinh tế

Xã Thiệu Trung mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã: Thiệu Trung, Thiệu Viên, Thiệu Lý, Thiệu Vận và một phần thị trấn Thiệu Hóa (cũ). Không chỉ mở rộng về diện tích, quy mô dân số, xã Thiệu Trung còn phát huy được nội lực to lớn của nhiều địa phương làm tiền đề để phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.

Nghề đúc đồng truyền thống mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ sản xuất, kinh doanh ở xã Thiệu Trung.

Trên cơ sở xác định rõ những lợi thế, Đảng ủy, UBND xã Thiệu Trung đã đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát thực tiễn, xác định đúng trọng tâm phát triển, tập trung tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ. Theo đó, xã khuyến khích, vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ theo hướng tập trung, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như cây ăn quả, rau màu, đậu tương... Đồng thời, tích tụ, tập trung 108ha đất để mở rộng quy mô, hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao như lúa nếp, dưa chuột, dưa vàng... Bên cạnh đó, khuyến khích người dân đầu tư nhân rộng các mô hình sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Trồng cây ăn quả, dưa vàng, nuôi cá giống... Cùng với đó, duy trì các mô hình liên kết chuỗi giá trị như dưa chuột, ớt, dưa vàng và các loại bí... mang lại hiệu quả kinh tế từ 330 đến 660 triệu đồng/ha.

Trong phát triển chăn nuôi, xã luôn đặt công tác phòng, chống dịch bệnh lên hàng đầu; chú trọng rà soát tổng đàn và chuyển đổi mô hình chăn nuôi thích hợp với điều kiện của người dân. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi. Hiện nay, xã đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin đợt 1 năm 2026 cho đàn vật nuôi.

Với mục tiêu tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng địa phương, xã khuyến khích người dân phát triển sản phẩm OCOP; nhiều chủ thể đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hiện, xã có 12 sản phẩm OCOP, trong đó có 5 sản phẩm 4 sao, 7 sản phẩm 3 sao. Nhiều sản phẩm đã được người tiêu dùng ưa chuộng như tỏi đen Suzin, gạo Vân Đài... nhất là các sản phẩm khẳng định giá trị văn hóa truyền thống, gắn với thương hiệu địa phương như trống đồng Bảy Tuyên, trống đồng Quý Châu...

Để hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xã chú trọng nâng cao vai trò của các HTX dịch vụ nông nghiệp. Hiện, 5 HTX đang hoạt động hiệu quả tiếp tục phát triển các dịch vụ phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân, chuyển giao khoa học - kỹ thuật; đồng thời, là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp trong liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.

Thời gian qua, xã Thiệu Trung còn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, phát triển các ngành nghề như sản xuất vật liệu xây dựng, mộc, cơ khí, may mặc; các nghề truyền thống như đúc đồng, nghề nuôi cá giống, làm bánh đa nem, bánh tráng... Trên địa bàn xã hiện có 1.443 cơ sở, hộ kinh doanh; các khu dịch vụ thương mại đã cơ bản đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm hàng tiêu dùng, thực phẩm và các dịch vụ tiện ích nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được UBND xã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất như điện, đường, chợ... để yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Phát huy kết quả đạt được, năm 2026, xã Thiệu Trung phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân đầu người từ 80 triệu đồng/người/năm trở lên. Vì vậy, xã sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, mở rộng diện tích khoảng 127ha; xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó, ưu tiên phát triển các loại rau màu, dưa... có giá trị kinh tế cao; mở rộng diện tích sản xuất trong nhà màng lên 2,9ha; xây dựng thêm 2 sản phẩm OCOP. Trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tiếp tục nghiên cứu, phát triển các ngành nghề mới đối với những sản phẩm có thị trường tiêu thụ tốt. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng để mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bài và ảnh: Lê Ngọc