Chung tay trang bị kỹ năng an toàn điện cho thế hệ trẻ Thanh Hóa

Giữa những ngày hè sôi động, Trại hè kỹ năng sống – Nghiệp vụ công tác Đội tỉnh Thanh Hóa trở thành không gian học tập bổ ích, nơi các em thiếu nhi được trang bị thêm nhiều kỹ năng cần thiết. Góp phần vào hành trình ấy, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã mang đến những bài học gần gũi về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong đời sống hằng ngày.

Công ty Điện lực Thanh Hóa mang đến cho các em nhỏ những thông tin bổ ích về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong đời sống hằng ngày.

Với vai trò là đơn vị cung cấp điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức sử dụng điện an toàn, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, là nhiệm vụ quan trọng, mang tính lâu dài. Tham gia đồng hành cùng trại hè, đơn vị không chỉ hỗ trợ về chuyên môn mà còn trực tiếp cử cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia trao đổi, chia sẻ kiến thức, kỹ năng cho các em thiếu nhi.

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty tham gia giới thiệu chuyên đề: “Hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn về điện, an toàn hành lang lưới điện và tiết kiệm điện” dành cho 1.250 học sinh. Các em được chia thành 5 lớp, tổ chức theo từng đợt trong các tháng hè, bảo đảm phù hợp với nội dung chương trình và điều kiện sinh hoạt, học tập của thiếu nhi.

Ông Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty, Phó Trưởng Điện lực Hạc Thành tham gia trao đổi, lan tỏa kiến thức về an toàn điện tới thiếu nhi tham gia trại hè.

Trực tiếp chia sẻ về chuyên đề, ông Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty, Phó Trưởng Điện lực Hạc Thành đã mang đến những nội dung gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi. Nội dung tập trung vào việc nhận diện các nguy cơ mất an toàn điện trong gia đình và ngoài xã hội; hướng dẫn cách phòng tránh tai nạn điện, đặc biệt trong mùa mưa bão; nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; đồng thời giới thiệu các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong sinh hoạt hằng ngày.

Không khí lớp học sôi nổi với sự tham gia tích cực của các em học sinh trong phần trao đổi, thảo luận và hỏi – đáp.

Cùng với việc truyền đạt kiến thức, chương trình còn kết hợp tình huống thực tế và phần giao lưu hỏi – đáp, tạo không khí sôi nổi, giúp các em dễ dàng tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng vào cuộc sống. Các em cũng trở thành những “tuyên truyền viên nhỏ” trong gia đình và cộng đồng.

Thông qua hoạt động này, Công ty Điện lực Thanh Hóa mong muốn góp phần nâng cao chất lượng chương trình, đồng thời lan tỏa nhận thức và ý thức trách nhiệm về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong thế hệ trẻ, tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền (CTV NL)