Thanh Hóa chủ động ứng phó mưa lớn diện rộng, lũ quét, sạt lở đất

Từ đêm 14 đến 16/6, Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi trên 250mm; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động phòng ngừa ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Chiều 12/6, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành văn bản gửi UBND các xã, phường trong tỉnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 14/6/2026 đến đêm 16/6/2026, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Đợt mưa lớn này được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo có ảnh hưởng đến cả các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thực hiện Công văn số 22/BCĐ-BNNMT ngày 12/6/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt (có văn bản và bản tin dự báo, cảnh báo gửi kèm theo), để chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt; thông tin kịp thời cho các cơ quan, đơn vị và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích rà soát, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

LP