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[REVIEW OCOP] Nước mắm Vị Thanh – Tinh hoa từ vùng biển Hải Bình

Hồng Nhung - Linh Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ là vùng đất giàu tiềm năng kinh tế biển, phường Hải Bình tỉnh Thanh Hóa hôm nay còn đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng những sản phẩm OCOP mang đậm bản sắc địa phương. Trong chương trình Review Ocop hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng khám phá Nước mắm Vị Thanh - sản phẩm OCOP 3 sao được làm nên từ tinh hoa nghề biển truyền thống của người dân Hải Bình.

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