Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thăm, tặng quà trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, chiều 12/6, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ trẻ em tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao quà, động viên các gia đình có con đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Đến thăm các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, quá trình điều trị của các bệnh nhi; chia sẻ với những vất vả, lo lắng của các gia đình có con em đang điều trị tại bệnh viện. Đồng chí động viên các bệnh nhi nỗ lực vượt qua bệnh tật, chăm ngoan, sớm bình phục để trở về với gia đình và tiếp tục học tập, vui chơi cùng bạn bè.

Đối với các bậc phụ huynh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các gia đình giữ vững tinh thần lạc quan, tin tưởng vào phác đồ điều trị của bệnh viện, đồng hành cùng đội ngũ y, bác sĩ trong quá trình chăm sóc và điều trị cho các em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng 48 phần quà ý nghĩa (mỗi phần quà 2 triệu đồng) từ nguồn vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thông qua Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh mạn tính, điều trị lâu dài, thường xuyên như: ung thư, thở máy, Thalassemia, suy thận... đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Anh Hiếu trao quà cho bệnh nhân nhi.

Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền tỉnh đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đang điều trị bệnh, góp phần lan tỏa sự quan tâm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hoá Lê Đăng Khoa, trao quà cho bệnh nhân nhi.

Tại buổi thăm, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình hoạt động khám, chữa bệnh và công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em của đơn vị. Hiện nay, bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị cho 1.200 bệnh nhi đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Trong đó có nhiều trường hợp mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong công tác khám, chữa bệnh, đặc biệt là sự tận tâm trong chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi. Đồng thời mong muốn bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, an toàn và hiệu quả, bệnh viện tiếp tục quan tâm huy động thêm nhiều nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội sẻ chia với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tô Hà