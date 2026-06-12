Vinamilk góp phần lan tỏa lối sống xanh tại Lễ hội Ẩm thực chay – festival Huế 2026

Xu hướng sống xanh và thân thiện môi trường đang dần trở nên phổ biến, đặc biệt tại các không gian trải nghiệm cộng đồng. Tại Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026, sự đồng hành của Vinamilk không chỉ góp phần quảng bá lối sống bền vững, mà còn mang các sản phẩm thuần chay chất lượng đến gần hơn với đông đảo người tiêu dùng.

Là hoạt động điểm nhấn của chương trình mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và Festival Huế 2026, Lễ hội Ẩm thực chay đã khép lại với nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân và du khách.

Quy tụ 56 gian hàng với khoảng 100 món chay đặc sắc, lễ hội năm nay thu hút hơn 6.000 lượt khách tham quan, thưởng thức. Qua đó, hoạt động góp phần tôn vinh giá trị ẩm thực chay truyền thống của Huế, lan tỏa nếp sống xanh, thanh lành cùng tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Bên cạnh các món ăn được chế biến công phu, gian hàng Vinamilk thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham dự lễ hội với các sản phẩm có nguồn gốc thực vật. Nổi bật là bộ 3 sản phẩm thuần chay, mang đến lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh, phù hợp với xu hướng sống xanh: Creamer 9 loại hạt (kem đặc 9 loại hạt), Sữa hạt 9 loại hạt và Sữa chua 9 loại hạt.

Được tinh tuyển từ các loại hạt cao cấp và công nghệ xay nguyên hạt đột phá, sữa hạt 9 loại hạt là một trong những đại diện tiêu biểu cho dòng sản phẩm thuần chay, hướng đến lối sống xanh - bền vững của Vinamilk. Không chỉ nắm giữ kỷ lục “sữa hạt bán chạy nhất Việt Nam”, sản phẩm đã xuất sắc chinh phục nhiều giải thưởng uy tín về chất lượng và hương vị quốc tế như: Giải thưởng Sáng tạo ngành sữa thế giới (World Dairy Innovation Awards), Giải thưởng Vị ngon thượng hạng (Superior Taste Awards), và Giải Vàng quốc tế về chất lượng (Gold Award) từ Tổ chức Monde Selection (Bỉ).

Nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người theo đuổi phong cách thuần chay, bày tỏ sự thích thú đặc biệt với dòng sản phẩm sữa chua 9 loại hạt Vinamilk. Đây là sản phẩm sữa chua thực vật đầu tiên tại Việt Nam, vừa tốt tiêu hóa vừa gấp đôi lượng đạm và giảm 50% béo.

Trong không gian lễ hội, các món chay quen thuộc như cơm chiên, salad hay cà ri được chế biến cùng Creamer 9 loại hạt, mang đến trải nghiệm ẩm thực mới mẻ cho khách tham quan. Khi thưởng thức, nhiều người không khỏi bất ngờ trước hương vị thơm béo đặc trưng từ các loại hạt. Với kết cấu sánh mịn và vị ngọt thanh tự nhiên, Creamer 9 loại hạt không chỉ giúp làm mới những món ăn quen thuộc mà còn dễ dàng ứng dụng trong chế biến hàng ngày.

Đại diện Ban tổ chức, Đại đức Thích Huệ Trọng đánh giá, sự xuất hiện của Vinamilk để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách tham dự: “Nhiều người dân, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi nhận được những sản phẩm thuần chay ý nghĩa trong không khí đầm ấm, thiện lành của mùa Phật Đản”.

Cùng với Lễ hội Ẩm thực chay, hơn 35.000 sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk đã đồng hành cùng các Phật tử, người dân Huế trong suốt chuỗi hoạt động mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, từ Lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương, Lễ Mộc dục, Lễ rước Phật đến Đại lễ chính thức tại Tổ đình Từ Đàm. Song song, Vinamilk cũng dành tặng nhiều sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, người già khó khăn tại thành phố Huế trong dịp này.

Theo đại diện Vinamilk, tỷ lệ người theo đuổi lối sống thuần chay tại Việt Nam đang tăng nhanh. Thị trường thực phẩm có nguồn gốc thực vật, được nhiều tổ chức dự báo, có tốc độ tăng trưởng kép dao động từ 8-10%/năm trong thời gian tới. Thông qua chuỗi hoạt động đồng hành này, Vinamilk kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong cách sống xanh, đồng thời mang đến những lựa chọn dinh dưỡng gần gũi, dễ tiếp cận cho cộng đồng.

NL