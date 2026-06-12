Hội LHPN tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” tại xã Hậu Lộc

Chiều 12/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với đơn vị đồng hành và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hậu Lộc.

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, xã Hậu Lộc, Công ty Công Thành trao hỗ trợ cho gia đình chị Lê Thị Mai.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng đại diện đơn vị tài trợ đã trực tiếp trao biển hỗ trợ kinh phí trị giá 80 triệu đồng cho gia đình chị Lê Thị Mai (trú tại thôn Tân Mỹ, xã Hậu Lộc).

Chị Lê Thị Mai là con liệt sĩ, có hoàn cảnh đặc biệt éo le. Chồng mất sớm do bệnh hiểm nghèo, bản thân chị lại mắc bệnh tim bẩm sinh, trong khi con trai chưa có việc làm ổn định. Nhiều năm qua, gia đình chị phải sinh sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có khả năng sửa chữa.

Trước hoàn cảnh của chị Mai, Chi hội Phụ nữ cơ sở đã chủ động đề xuất lên Hội cấp trên. Thông qua sự kết nối của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, Công ty Công Thành đã hỗ trợ 80 triệu đồng giúp gia đình chị xây dựng ngôi nhà mới. Cùng với nguồn kinh phí này, gia đình chị Mai sẽ đối ứng thêm vốn, kết hợp với sự vận động, hỗ trợ ngày công từ cấp ủy, chính quyền và họ hàng để ngôi nhà sớm hoàn thành, giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Lương Thị Hạnh (người thứ 2 từ phải qua trái) động viên chị Mai.

Tại gia đình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên chị Mai tiếp tục nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Đồng chí cũng khẳng định, các cấp Hội cùng chính quyền địa phương sẽ luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để gia đình chị an cư lạc nghiệp.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, xã và lực lượng Công an xã đã trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông, đồng thời trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh trên địa bàn xã Hậu Lộc.

Đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các cấp Hội Phụ nữ hướng về cơ sở nhân “Tháng hành động vì trẻ em”, đồng thời là công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra từ ngày 16 đến 19/6/2026.

Lê Hà