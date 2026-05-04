Thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ giảm mạnh

Theo Bộ GD&ĐT, năm nay tỷ lệ thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chỉ khoảng 0,66%, trong khi số lượng đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ vẫn ở mức cao, gần 350.000 thí sinh.

Ông Huỳnh Văn Chương: năm nay tỷ lệ thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chỉ khoảng 0,66% - Ảnh: VGP/Thu Trang

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, điều này đã được dự báo trước do nhiều học sinh mong muốn tham gia thi trực tiếp để sử dụng điểm xét tuyển đại học.

Ông Huỳnh Văn Chương cũng đánh giá hệ thống đăng ký dự thi năm nay vận hành ổn định, hầu như thí sinh không gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, năm 2026 là năm đầu tiên 100% thí sinh, kể cả thí sinh tự do, có thể đăng ký dự thi hoàn toàn theo hình thức trực tuyến.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh vẫn có thể rà soát, điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi đến 17h ngày 5/5.

Bộ GD&ĐT khuyến cáo thí sinh giữ gìn sức khỏe, chủ động sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đồng thời đọc kỹ quy chế thi để tránh những sai sót không cần thiết trong quá trình dự thi.

Ông Huỳnh Văn Chương lưu ý, từ nay đến kỳ thi chỉ còn hơn một tháng nên thí sinh cần giữ gìn sức khỏe, sắp xếp thời gian hợp lý để tập trung ôn tập các môn đã đăng ký.

Ông Chương lưu ý, các thí sinh cần đầu tư đồng đều cho tổ hợp 3 môn xét tuyển - Ảnh: VGP/Thu Trang

Theo ông Huỳnh Văn Chương, trong bối cảnh nhiều phương thức xét tuyển đại học vẫn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần đầu tư đồng đều cho tổ hợp 3 môn xét tuyển. Đây cũng là năm dự kiến một số ngành học được hỗ trợ học bổng theo dự thảo nghị định mới, mở thêm cơ hội cho thí sinh lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Ông khuyến khích học sinh bám sát kế hoạch ôn tập của nhà trường, tích cực tham gia các đợt thi thử để tích lũy kinh nghiệm, đồng thời nhận diện những phần kiến thức còn hạn chế để ôn luyện kỹ hơn.

“Các em không nên quá lo lắng mà cần tự tin vào kiến thức, năng lực của mình, tránh tự tạo áp lực không cần thiết”, ông Huỳnh Văn Chương chia sẻ.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cũng lưu ý thí sinh cần đọc kỹ quy chế thi đã được công bố để tránh những sai sót, vi phạm đáng tiếc trong quá trình dự thi.

Theo VGP