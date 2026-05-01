Nới lỏng quy định dạy thêm - gỡ khó cho học sinh cuối cấp

Ngày 31/3/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Việc sửa đổi, bổ sung này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện để học sinh cuối cấp có thêm cơ hội củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt hơn cho các kỳ thi quan trọng.

Cô, trò Trường THCS Hoằng Trường, xã Hoằng Tiến ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Quá trình triển khai Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm (có hiệu lực từ 14/2/2025) đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Cụ thể, Điều 5 quy định dạy thêm trong nhà trường chỉ áp dụng với một số đối tượng như: học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Việc dạy thêm cho các đối tượng học sinh này không thu tiền. Đáng chú ý là mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần, điều này khiến nhu cầu học tập, ôn luyện của học sinh, đặc biệt là đối với học sinh cuối cấp gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Ngoài ra, tại Điều 6 Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định, dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh và công khai thông tin đã làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí. Điều này cũng dẫn đến xu hướng dịch chuyển hoạt động học thêm ra ngoài nhà trường, qua đó gia tăng áp lực cho phụ huynh và đặt ra thách thức đối với công tác quản lý...

Từ yêu cầu thực tiễn đặt ra, sau quá trình lấy ý kiến, ngày 31/3/2026, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT theo hướng linh hoạt hơn. Thông tư 19 có hiệu lực từ ngày 15/5/2026 tới. Theo đó, thời lượng dạy thêm trong nhà trường vẫn giữ mức tối đa 2 tiết/tuần/môn đối với 3 nhóm học sinh (chưa đạt, ôn thi học sinh giỏi và cuối cấp với hình thức miễn phí), song cho phép linh hoạt vượt ngưỡng này nếu học sinh có nhu cầu và được giám đốc Sở GD&ĐT xem xét trên cơ sở đề nghị của hiệu trưởng. Sự điều chỉnh linh hoạt này đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía giáo viên và học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp đang chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng.

Thầy giáo Đỗ Đăng Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Hoằng Trường, xã Hoằng Tiến cho biết: “Lâu nay, nhà trường luôn trong tình trạng thiếu giáo viên, nhiều thầy, cô giáo đã dạy vượt định mức tiết, nên việc tổ chức ôn tập cho học sinh cuối cấp gặp không ít khó khăn. Thời gian qua, chúng tôi đã động viên đội ngũ giáo viên tăng cường hỗ trợ học sinh, tuy nhiên vẫn chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu, vì thực tế Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT chỉ cho phép dạy 2 tiết/tuần/môn. Vì vậy, Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT đã góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh trong nhà trường, đặc biệt là học sinh cuối cấp. Tại thời điểm này, Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT chưa có hiệu lực nên nhà trường vẫn thực hiện ôn tập theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT. Từ năm học tới nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch điều chỉnh số buổi dạy thêm cho học sinh trên cơ sở nguyện vọng của các em để báo cáo Sở GD&ĐT phê duyệt thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho học sinh cuối cấp học tập và ôn luyện”.

Cùng chung quan điểm về những điều chỉnh theo hướng phù hợp thực tiễn, thầy giáo Vũ Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 4, xã Tiên Trang cho hay: “Việc sửa đổi Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT theo hướng cho phép tăng buổi dạy thêm trong nhà trường, nếu được thực hiện bài bản, sẽ giúp quản lý tốt hơn về chất lượng, giảm chi phí cho phụ huynh và tạo điều kiện cho học sinh, nhất là đối với học sinh cuối cấp. Từ năm học tới nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch ôn luyện sát với yêu cầu của học sinh và thực tiễn của nhà trường ngay từ đầu năm học. Đồng thời báo cáo, xin ý kiến Sở GD&ĐT để triển khai thực hiện với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập và ôn luyện trước các kỳ thi quan trọng”.

Xuất phát từ thực tiễn cùng những nhận định ban đầu cho thấy, việc sửa đổi Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu học tập của học sinh cuối cấp là một bước điều chỉnh cần thiết và có ý nghĩa. Không chỉ giúp các em học sinh có thêm cơ hội củng cố kiến thức trong giai đoạn then chốt, chủ trương này còn góp phần tạo sự linh hoạt cho các nhà trường và giáo viên trong tổ chức dạy học. Quan trọng hơn, nếu được triển khai hợp lý và kiểm soát chặt chẽ, việc điều chỉnh sẽ phát huy hiệu quả tích cực, vừa hỗ trợ học sinh đạt kết quả tốt trong các kỳ thi quan trọng, vừa hạn chế những áp lực không đáng có, vì một môi trường giáo dục công bằng, bình đẳng và phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Lê Phong