Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 36/2026/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học.

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học, bao gồm: nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường; tổ chức và quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục; nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục và học sinh; tài chính và tài sản; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Vị trí, chức năng của trường dự bị đại học

Thông tư quy định, trường dự bị đại học là trường chuyên biệt, có chức năng thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường dự bị đại học chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở.

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường dự bị đại học

Trường dự bị đại học có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; kế hoạch giáo dục của nhà trường theo năm học và tổ chức thực hiện; tổ chức tuyển sinh; bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá học sinh dự bị đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định.

Chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh; tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục theo quy định của pháp luật và thẩm quyền được phân cấp.

Thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện việc bảo đảm và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dạy học, quản lý, quản trị nhà trường.

Thực hiện hợp tác quốc tế về giáo dục; hoạt động nghiên cứu khoa học; chế độ báo cáo, thống kê; quản lý hồ sơ và lưu trữ theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của trường dự bị đại học

Cơ cấu tổ chức của trường dự bị đại học gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Phòng chức năng; Tổ chuyên môn; Hội đồng tư vấn; Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Lớp học.

Tổ chức hoạt động giáo dục

Trường dự bị đại học xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo năm học để thực hiện Chương trình các môn học bồi dưỡng dự bị đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tổ chức biên soạn, phê duyệt tài liệu dạy học cụ thể hóa Chương trình các môn học bồi dưỡng dự bị đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để giảng dạy cho học sinh.

Hoạt động giáo dục đặc thù

Hoạt động giáo dục đặc thù trong trường dự bị đại học bao gồm hoạt động giáo dục về văn hóa các dân tộc, giáo dục hướng nghiệp và các hoạt động trải nghiệm. Trường dự bị đại học xây dựng kế hoạch, nội dung các hoạt động giáo dục đặc thù để thực hiện trong và ngoài giờ lên lớp, trong và ngoài khuôn viên nhà trường nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường các kỹ năng cho học sinh.

Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh

Trường dự bị đại học được tổ chức bếp ăn tập thể cho học sinh nếu đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và các điều kiện khác theo quy định; thực hiện công tác y tế học đường để chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo quy định.

Trường dự bị đại học quản lý toàn diện về học tập, ăn, ở, đi lại của học sinh trong thời gian học tập tại trường; tổ chức và quản lý công tác nội trú theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tự học và thực hiện các nề nếp sinh hoạt của học sinh tại khu nội trú; giáo dục học sinh tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

NDS