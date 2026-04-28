Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn

Xác định mục tiêu đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn và giải quyết việc làm bền vững cho học viên, các trường nghề trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy, chú trọng kết nối công tác đào tạo với thị trường lao động giúp người học nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh.

Học viên ngành công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Nghề số 4, Phân hiệu Đào tạo Thanh Hóa trong giờ thực hành.

Trường Cao đẳng Nghề số 4, Phân hiệu Đào tạo Thanh Hóa hiện đào tạo 2.076 học sinh, sinh viên (HSSV) với 83 đầu lớp. Trong đó, hệ cao đẳng liên thông đang đào tạo 5 nghề, 12 đầu lớp với 97 SV; hệ trung cấp 38 lớp với 918 HS; hệ sơ cấp 18 lớp với 425 học viên; văn hóa 15 lớp với 636 HS.

Cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động dạy học, Phân hiệu Đào tạo Thanh Hóa cũng triển khai nhiều giải pháp kết nối công tác đào tạo của nhà trường với thị trường lao động giúp HSSV được thực tế tiếp xúc với môi trường lao động sản xuất từ đó có điều kiện vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo vào thực tế. Qua đó, cũng giúp nhà trường có cơ sở đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo cho hiệu quả và phù hợp với thị trường lao động.

Thầy giáo Đoàn Thế Anh, giáo viên ngành công nghệ ô tô, chia sẻ: “Công nghệ ô tô là một trong những ngành kỹ thuật thu hút số học viên đông nhất tại Phân hiệu Đào tạo Thanh Hóa. Hằng năm có rất nhiều gara, showroom trên địa bàn tỉnh liên hệ “đặt hàng” học viên sau tốt nghiệp. Để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho học viên, nhà trường đào tạo theo hướng vừa học lý thuyết, vừa thực hành tại xưởng với máy móc, trang thiết bị hiện đại, cập nhật xu thế chung và cập nhật theo các dòng xe hiện đại hiện nay. Do đó, học sinh không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn có tay nghề cao, có tác phong công nghiệp, sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động. 100% học viên ngành công nghệ ô tô của nhà trường sau khi tốt nghiệp đều có việc làm đã phần nào khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo của nhà trường”.

Ngay sau khi xuất ngũ, Nguyễn Văn Linh ở xã Cẩm Tân đã lựa chọn theo học ngành công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Nghề số 4, Phân hiệu Đào tạo Thanh Hóa. Linh chia sẻ: “Trong quá trình học tập tại trường, em được các thầy cô giáo tận tình chỉ dạy, vừa học lý thuyết, vừa kết hợp thực hành nên học đến đâu em đều có thể nắm chắc kiến thức đến đó. Bên cạnh đó, em cũng được tiếp cận với các công nghệ tiên tiến trong ngành, đây là yếu tố thuận lợi giúp chúng em có thể tìm kiếm việc làm, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp sau khi ra trường”.

Tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa có quy mô đào tạo đa dạng gồm 14 ngành trình độ cao đẳng, 17 ngành trình độ sơ cấp, 18 ngành trình độ trung cấp. Việc gắn lý thuyết với thực hành trong đào tạo nghề của nhà trường giúp học viên vững kiến thức, thạo kỹ năng và sẵn sàng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Để nâng cao chất lượng đào tạo, gia tăng cơ hội trải nghiệm thực tiễn, thực hành nghề nghiệp cho học viên, nhà trường đặc biệt chú trọng việc liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, tổ chức cho học viên đi thực tập, thực tế tại các nhà máy, xí nghiệp... để nâng cao tay nghề, gắn lý thuyết với thực hành, qua đó mở cánh cửa thực tiễn để học viên vào nghề nhanh hơn, bắt nhịp được ngay với yêu cầu sản xuất hiện nay.

Ông Lê Đình Hiệu, Trưởng Phòng Đào tạo - Công tác HSSV, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, cho biết: “Trong quá trình học tập, bên cạnh việc đưa học viên đến các doanh nghiệp để học tập, trải nghiệm, nhà trường còn mời doanh nghiệp tham gia vào hội đồng đánh giá thi tốt nghiệp, bảo vệ đồ án tốt nghiệp các khóa để tạo cầu nối giữa HSSV và doanh nghiệp; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm; ký kết chương trình hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp HSSV nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và ngoại ngữ nhằm hội nhập nhanh với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động”.

Luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiên tiến trong và ngoài nước để phục vụ tốt cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, một trong những điểm nổi bật của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa là định hướng quốc tế hóa, mở rộng hợp tác với các đối tác để tạo điều kiện cho HSSV tiếp cận môi trường học tập, làm việc ở nước ngoài, đồng thời đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn.

TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, chia sẻ: “Nhà trường đang xây dựng chương trình phối hợp với Trường Đại học Á Châu (Đài Loan) để đào tạo ngành công nghệ bán dẫn, hợp tác đào tạo giáo viên lĩnh vực công nghệ cao, trao đổi học viên sau tốt nghiệp để các em có điều kiện học tập, nâng cao trình độ, xuất khẩu lao động"...

Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa đã kết nối với hơn 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổ chức đưa gần 500 HSSV đi thực tập, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Hàng năm, thông qua sàn giao dịch việc làm và thư tuyển dụng của các doanh nghiệp, nhà trường tổ chức thông báo, tư vấn và kết nối việc làm cho HSSV đã tốt nghiệp, chuẩn bị tốt nghiệp của trường. Nhờ đó tỉ lệ HSSV ra trường có việc làm đạt hơn 85%, có nghề đạt 100% với mức lương bình quân từ 7 - 9 triệu đồng/tháng, tùy vào từng ngành nghề.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc các trường nghề chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, chủ động gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, cập nhật chương trình thực hành và cam kết “đầu ra”... không chỉ giúp tăng tỷ lệ việc làm, đào tạo đúng nhu cầu và phát triển kỹ năng toàn diện cho học viên, mà còn đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

Bài và ảnh: Linh Hương