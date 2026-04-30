Trường Đại học Y Hà Nội mở thêm phương án tuyển sinh, bỏ tổ hợp C00 và B08

Năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội bổ sung thêm phương án xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đồng thời dừng xét tuyển tổ hợp C00 và B08.

Hôm nay, 30/4, Trường Đại học Y Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với 2.150 chỉ tiêu cho 19 ngành đào tạo.

Theo đó, trường tuyển sinh theo ba phương thức: xét thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông; xét theo điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho các ngành hệ cử nhân.

Trường sử dụng 6 tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh).

Theo đó, năm nay, trường đã dừng tuyển sinh tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) đồng thời bổ sung phương án xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2025, ngoài xét tuyển thẳng, trường chỉ xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông; tuyển tổ hợp C00 cho ngành Tâm lý học và tổ hợp B08 cho các ngành Y tế công cộng và Công tác xã hội.

Với phương thức xét theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển.

Với phương thức tuyển thẳng, điều kiện là thí sinh đạt giải Olympic quốc tế và khu vực môn Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học; đạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp. Riêng ngành Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội bổ sung xét tuyển thí sinh đạt giải ba trở lên môn Ngữ văn, Địa lý.

Với cuộc thi Khoa học kỹ thuật, trường tuyển thẳng thí sinh đoạt giải hội thi cấp quốc tế. Thí sinh được cử tham dự hội thi quốc tế phải có chứng chỉ tương đương IELTS 6,5 trở lên và phải báo cáo đề tài dự thi bằng tiếng Anh trước hội đồng tuyển sinh của trường và được tất cả các thành viên hội đồng dự họp đồng ý. Thí sinh đạt giải ba trở lên trong kỳ thi cấp quốc gia được xem xét tuyển thẳng và các hệ cử nhân phù hợp với nội dung đề tài thí sinh đoạt giải. Bên cạnh đó, các thí sinh còn phải đáp ứng ngưỡng điểm đầu vào do trường quy định.

Trường cũng tuyển thẳng thí sinh là người nước ngoài, thí sinh người Việt Nam học cấp trung học phổ thông ở nước ngoài, học chương trình giáo dục nước ngoài bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, đạt trình độ tương đương với trình độ trung học phổ thông ở Việt Nam như IB, A-level, Pháp ngữ.

Trường dành 12 chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người đã hoàn thành chương trình dự bị đại học ở các trường dân tộc nội trú.

Trường trường dành 40% chỉ tiêu cho mỗi ngành. Nếu thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng không đủ, số lượng chỉ tiêu còn lại sẽ dành cho các phương thức khác.

Trường cộng điểm thưởng với thí sinh diện ưu tiên xét tuyển và điểm khuyến khích với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ quốc tế. Tổng điểm cộng không vượt quá 3 điểm.

Cụ thể, với thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia các môn Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, trường cộng 1 điểm cho thí sinh tham dự, 2 điểm nếu đoạt giải Khuyến khích; 2,5 điểm cho giải Ba; 2,75 điểm cho giải Nhì và 3 điểm cho thí sinh giải Nhất. Với ngành Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội, mở rộng cộng điểm ưu tiên với thí sinh đoạt giải kỳ thi này ở các môn Ngữ văn và Địa lý.

Với thí sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh, sinh viên, cộng 0,25 điểm cho thí sinh giải Ba; 0,5 điểm cho thí sinh giải Nhì; 0,75 điểm cho thí sinh giải Nhất.

Các ngành áp dụng điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ quốc tế như sau:

Chi tiết chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển vào các ngành như sau:

