Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2026); 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2026), ngày 16/5, Đoàn đại biểu Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ dâng hương, báo công tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành), Tượng đài Thanh niên xung phong (phường Hàm Rồng) và Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (xã Thiết Ống).

Đồng chí Trần Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh chỉnh trang lẵng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa dành phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đoàn do đồng chí Trần Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh làm trưởng đoàn.

Cùng tham gia có lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, công chức, người lao động hai cấp Thi hành án dân sự trong tỉnh.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh dâng hương bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu Thi hành án dân sự tỉnh đã kính cẩn đặt lẵng hoa, dâng nén tâm hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn đại biểu Thi hành án dân sự tỉnh dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Thanh niên xung phong.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, coi trọng kỷ cương, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Ngày 24/1/1946, Người đã ký ban ban hành Sắc lệnh 13/SL quy định về tổ chức các tòa án và ngạch thẩm phán. Ngày 19/7/1946, Chủ tịch nước ký Sắc lệnh 130/SL ấn định thể thức thi hành phải ghi trên các bản toàn sao hay trích sao án hoặc mệnh lệnh.

Đây là những văn bản pháp lý đầu tiên đánh dấu sự ra đời, đặt nền móng cho hệ thống thi hành án dân sự hình thành và phát triển.

Đến năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định lấy ngày 19/7 hàng năm là Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh dâng hương tại Tượng đài Thanh niên xung phong.

Khắc ghi lời dạy của Bác, 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tỷ lệ thi hành án xong về việc, về tiền luôn đạt và vượt chỉ tiêu; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật, góp phần quan trọng đảm bảo thượng tôn pháp luật, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ, công chức Thi hành án dân sự tỉnh thắp hương lên từng mộ phần liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu Thi hành án dân sự tỉnh nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; giữ vững kỷ cương, pháp luật, xây dựng ngành Thi hành án dân sự ngày càng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống 80 năm của ngành Thi hành án dân sự Việt Nam.

Đỗ Đức