Tháo gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao tỷ lệ thi hành án

Không né tránh những hạn chế trong công tác thi hành án dân sự (THADS), THADS tỉnh đã chủ động nhận diện những “điểm nghẽn” để tìm lời giải dứt điểm cho những hồ sơ tồn đọng kéo dài, đặc biệt là các vụ việc tín dụng, ngân hàng vốn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Chấp hành viên cơ quan THADS tỉnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong việc thu hồi nợ của Công ty TNHH Thương mại Thuận Hòa cho Ngân hàng VietinBank.

Phối hợp liên ngành xử lý những vướng mắc

Trong nỗ lực nâng cao tỷ lệ THA về tiền, vụ việc thu hồi nợ của Công ty TNHH Thương mại Thuận Hòa cho Ngân hàng VietinBank được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên, Công ty TNHH Thương mại Thuận Hòa phải trả cho Ngân hàng VietinBank các khoản tiền vay tính đến ngày 13/12/2023 là hơn 8,105 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại Thuận Hòa phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi đối với khoản tiền nợ gốc cho đến khi trả xong nợ. Tài sản đảm bảo THA là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất mang tên ông Đỗ Cộng Hòa và bà Mai Thị Thủy tại xã Hà Trung.

Khi bước vào tổ chức THA, chấp hành viên đối mặt với một khó khăn pháp lý, đó là những sai số về diện tích, mô tả đặc điểm của tòa án về tài sản. Tại phần quyết định của 2 bản án tuyên xử lý tài sản đảm bảo là 2 ngôi nhà 4 tầng riêng biệt được xây dựng trên 2 thửa đất khác, mỗi thửa đất 100m2. Nhưng quá trình thẩm định tài sản tại chỗ của tòa án lại mô tả là ngôi nhà liền khối, bê tông cốt thép được xây dựng trên 2 thửa đất, trong đó có 103,4m2 nằm trong hành lang an toàn giao thông.

Nhận thấy chưa có sự thống nhất, THADS tỉnh đã chủ động gửi văn bản đề nghị Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh đính chính bản án. Đồng thời, kiến nghị TAND tối cao xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm để đảm bảo tính chuẩn xác. Tháng 9/2025, TAND tỉnh và TAND tối cao đã có văn bản định hướng cho THADS tỉnh. Cụ thể, TAND tỉnh giải thích, mặc dù có sự sai số về diện tích, mô tả đặc điểm của tài sản nhưng căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả xác minh, đề nghị THADS tỉnh xử lý tài sản theo hiện trạng đang hiện hữu. Đồng quan điểm, TAND tối cao cũng khẳng định, 2 thửa đất và tài sản gắn liền với đất đều là tài sản phải phát mại cùng một lúc nên cơ quan THADS cho rằng không thi hành được là không có căn cứ. Bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nên cơ quan THADS căn cứ vào quyết định bản án, thực trạng tài sản THA và các quy định của Luật THADS để thi hành.

Nút thắt về mặt chủ trương tuy đã được gỡ bỏ nhưng áp lực về thủ tục hành chính vẫn còn hiện hữu, đòi hỏi một sự phối hợp liên ngành. Nhằm xử lý tài sản chồng lấn, cuối tháng 12/2025 THADS tỉnh đã tổ chức cuộc họp liên ngành. Căn cứ ý kiến thống nhất của các ngành tại cuộc họp, THADS tỉnh tổ chức cuộc đối thoại với các bên đương sự để giải thích các quy định của pháp luật cho người phải THA, người có tài sản thế chấp biết. Thành công bước đầu trong vụ việc thu hồi nợ cho Ngân hàng VietinBank chính là minh chứng cho quyết tâm tháo gỡ “điểm nghẽn" mà THADS tỉnh đang triển khai.

Nhận diện những "rào cản" cốt yếu

Dù đạt được nhiều kết quả khả quan trong thực hiện nhiệm vụ THADS, đặc biệt là năm 2025, kết quả THA về tiền có sự đột phá so với nhiều năm về trước, nhưng công tác THADS trên địa bàn tỉnh vẫn đối mặt với không ít “rào cản”. Qua công tác kiểm tra, giám sát, cơ quan THADS tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, như chậm thông báo và niêm yết quyết định thi hành án; việc đăng tải danh sách người chưa có điều kiện thi hành đôi khi còn trễ nải. Đáng chú ý, tình trạng phân loại án chưa chính xác và một số vụ việc kéo dài thời gian xử lý đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chung. Bên cạnh đó, khó khăn lớn nhất vẫn nằm ở các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về “thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng” vẫn là một “bài toán" khó do sự bất hợp tác của người phải THA. Không ít cá nhân, tổ chức lợi dụng kẽ hở pháp luật, dùng quyền khiếu nại, tố cáo để trì hoãn, trốn tránh nghĩa vụ THA.

Từ ngày 1/7/2025, hệ thống THADS chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tại Thanh Hóa, sự thay đổi này diễn ra mạnh mẽ khi chấm dứt hoạt động của các Chi cục THADS cấp huyện để chuyển sang mô hình 1 cấp. Hiện nay, THADS tỉnh được tinh gọn với 5 phòng chuyên môn và 13 phòng THADS khu vực. Việc hình thành các phòng THADS khu vực không chỉ giúp tinh gọn đầu mối, mà còn tạo ra cơ chế quản lý tập trung, xuyên suốt.

Với quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được xem là “điểm nghẽn”, THADS tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ THADS cả về việc và tiền. Cụ thể, đơn vị quyết liệt chấn chỉnh các khâu thụ lý, ra quyết định, thông báo THA, xác minh điều kiện THA, đảm bảo mọi quy trình “đúng vai, thuộc bài”. Cùng với đó, việc thi hành các khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng và tham nhũng, kinh tế được THADS tỉnh xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Bám sát nhiệm vụ được giao, đội ngũ chấp hành viên đã chủ động lên kế hoạch chi tiết, sẵn sàng các biện pháp cưỡng chế, kê biên đối với những hồ sơ đủ điều kiện nhằm đẩy nhanh tiến độ THA.

Để thích ứng với bộ máy mới, THADS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong THADS. Bước đầu, đơn vị đã số hóa hồ sơ từ khâu tiếp nhận, xử lý yêu cầu đến ra quyết định THA. Hiện nay, THADS tỉnh đang tích cực rà soát, nhập toàn bộ dữ liệu theo đúng hồ sơ giấy vào nền tảng số để đảm bảo hoạt động theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Chính sự minh bạch ấy đã tạo ra khí thế mới, giúp THADS tỉnh giải quyết nhiều vụ việc có giá trị kinh tế lớn ngay từ đầu năm. Năm 2026, THADS tỉnh phải thi hành 15.329 việc, trong đó có điều kiện thi hành là 11.082 việc. Tính từ tháng 10/2025 đến nay, trong số việc có điều kiện thi hành, THADS tỉnh đã thi hành xong 6.286 việc, đạt tỷ lệ 56,72%. Về tiền, THADS tỉnh phải thi hành hơn 4.874,375 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện thi hành hơn 2.966,036 tỷ đồng. Trong số tiền có điều kiện thi hành, THADS tỉnh đã thi hành xong 608,284 tỷ đồng.

Đặc biệt, công tác THA hành chính ghi nhận sự quyết liệt của lãnh đạo cơ quan THADS tỉnh. Trong số 21 quyết định buộc THA hành chính được TAND chuyển giao, đơn vị đã đăng tải công khai toàn bộ và ban hành văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 11 trường hợp vi phạm nghĩa vụ THA. Kết quả, THADS tỉnh đã thi hành xong 4 vụ việc.

Bằng những giải pháp phù hợp, THADS tỉnh đang từng bước gỡ bỏ những “rào cản” trong công tác THADS. Dù phía trước còn nhiều áp lực từ các vụ án tín dụng, ngân hàng và tham nhũng, nhưng sự chuyển biến về chất trong quản lý và điều hành đang tạo ra nền móng vững chắc để THADS tỉnh thực thi công lý một cách nghiêm minh và hiệu quả.

Bài và ảnh: Hòa Bình