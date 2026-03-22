Thi hành án dân sự tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Thời gian qua, việc học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, chấp hành viên Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thanh Hóa. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng thi hành lệnh cưỡng chế vụ việc tại phường Nghi Sơn.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, THADS tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiêm túc các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đến đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong toàn đơn vị. Trong đó, đã tổ chức phát động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành và địa phương. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo quản lý, chức danh pháp lý nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân, qua đó góp phần đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục có giải pháp xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ... Qua đó đã khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành.

Việc rà soát, phân loại án được đơn vị thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chính xác, đúng pháp luật. Trong đó, việc ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật, số liệu báo cáo thống nhất với hồ sơ thi hành án, được đăng tải đầy đủ trên phần mềm cơ sở dữ liệu người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Cùng với đó, THADS tỉnh tăng cường chỉ đạo các phòng THADS khu vực làm tốt việc xác minh, phân loại án chính xác, kịp thời, đúng pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc thực hiện các quy định về xác minh đối với những vụ việc chưa có điều kiện, đang thi hành dở dang, thi hành chưa có kết quả; đảm bảo ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật. Đặc biệt, THADS tỉnh sẽ thành lập các tổ công tác để chỉ đạo những vụ việc thi hành án có số lượng tiền lớn và tập trung thi hành các vụ việc kinh tế, tham nhũng mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi; giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành, cơ quan trong khối nội chính của tỉnh về công tác THADS. Năm 2025, kết quả thi hành án về tiền đạt nhiều đột phá, toàn tỉnh thi hành xong trên 1.605,52 tỷ đồng, tăng 74,91% (tăng trên 687,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Đây là kết quả nổi bật, đáng ghi nhận, đồng thời là năm thứ tám liên tiếp THADS tỉnh Thanh Hóa vượt cả hai chỉ tiêu về vụ việc và tiền do Cục Quản lý THADS giao.

Công tác tiếp công dân tại đơn vị được thực hiện đúng quy định, đảm bảo áp dụng đúng quy chế tiếp công dân. Trong đó, việc tiếp công dân tại đơn vị đều được lập biên bản, vào sổ tiếp công dân, có chữ ký, điểm chỉ của công dân và đều được xử lý kịp thời. Tại cơ quan THADS tỉnh đã ban hành, niêm yết lịch và nội quy tiếp công dân, bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, am hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng, nhiệt tình, bảo đảm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng đơn vị THADS tỉnh và các phòng THADS khu vực thực hiện nghiêm túc định kỳ tiếp công dân và tiếp công dân đột xuất theo phân công của thủ trưởng cơ quan. Đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp có nhiều đơn thư, thủ trưởng cơ quan THADS trực tiếp mời các bên đương sự, chấp hành viên đối thoại để lắng nghe, tháo gỡ, giải quyết những nội dung công dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo nhằm hạn chế bức xúc dẫn đến khiếu nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp kéo dài.

Cùng với đó, đơn vị đã quán triệt, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên các mặt công tác theo đúng chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục Quản lý THADS. Kể từ ngày 1/7/2025, ngay sau khi thực hiện việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cơ quan THADS còn một cấp, cùng với hệ thống THADS cả nước, THADS tỉnh Thanh Hóa là một trong những đơn vị đầu tiên tiến hành đăng ký chữ ký số cho toàn bộ chấp hành viên, kế toán, kho quỹ để thực hiện việc thu tiền qua biên lai điện tử, qua đó góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch. Cùng với đó, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công cũng được đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả...

Những lời dạy của Bác đã được cán bộ THADS tỉnh cụ thể hóa bằng hành động, việc làm cụ thể. Kết quả đạt được trong công tác THADS không chỉ giúp giải quyết các vụ việc hiệu quả, mà còn góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương