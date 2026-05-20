Người dùng Gemini có thể sắp bị khóa AI cả tuần nếu dùng quá nhiều

Google đang thử nghiệm một thay đổi lớn trong cách người dùng tiếp cận dịch vụ chatbot AI Gemini miễn phí bằng cách giới hạn khả năng sử dụng.

Theo tiết lộ trên X, Google có kế hoạch giới hạn sử dụng Gemini hàng tuần cho một số người dùng miễn phí công cụ chatbot AI của hãng. Điều này có nghĩa, thay vì giới hạn hàng ngày hoặc hàng giờ như hiện tại, người dùng sẽ chỉ được cấp một lượng truy cập cố định mỗi tuần.

Google sắp giới hạn khả năng sử dụng cho người dùng Gemini miễn phí

Hiện tại, khi người dùng đạt đến giới hạn sử dụng Gemini, họ chỉ cần chờ vài giờ hoặc một ngày để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, với hệ thống giới hạn theo tuần, người dùng có thể phải chờ vài ngày nếu họ sử dụng hết quyền truy cập miễn phí của mình quá nhanh.

Các ảnh chụp màn hình được chia sẻ trực tuyến cho thấy Google đã bắt đầu thử nghiệm những thay đổi này với một nhóm nhỏ người dùng. Trang hỗ trợ của Google cũng cho biết rằng giới hạn sử dụng có thể thay đổi thường xuyên trong quá trình thử nghiệm hoặc vào những thời điểm có lượng người dùng cao.

Giới hạn cho người dùng Gemini miễn phí là “không quá bất ngờ”

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này là chi phí vận hành các công cụ AI rất cao. Các dịch vụ như chatbot, công cụ tạo ảnh và video yêu cầu máy tính mạnh và tiêu tốn nhiều điện năng. Với hàng triệu người sử dụng các dịch vụ AI mỗi ngày, các công ty như Google đang phải chi tiêu nhiều hơn để duy trì hoạt động của các hệ thống này.

Thông báo một số người dùng Gemini miễn phí nhận được

Không chỉ Google, nhiều công ty AI khác cũng đang thực hiện những thay đổi tương tự. Đầu năm nay, Google đã áp dụng giới hạn hàng tuần cho nền tảng lập trình AI Antigravity. Các công ty như ChatGPT và Sora cũng đã giảm quyền truy cập miễn phí do chi phí ngày càng tăng.

Nếu giới hạn truy cập hàng tuần được áp dụng rộng rãi, người dùng thông thường có thể không nhận thấy nhiều khác biệt. Tuy nhiên, những người dùng thường xuyên có thể sẽ hết dung lượng truy cập nhanh hơn trước.

Theo VOV