Xã biên giới Mường Lát triển khai cao điểm tích hợp tiện ích số trên VNeID

Hưởng ứng Chiến dịch “Hướng tới mỗi người dân một sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID”, những ngày này xã Mường Lát đang triển khai đợt cao điểm tích hợp các tiện ích số trên ứng dụng VNeID.

Cán bộ Công an xã, Trạm Y tế và Ban quản lý thôn trực tiếp hỗ trợ người dân tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNeID tại nhà văn hóa thôn.

Khi những ánh đèn đầu tiên sáng lên tại các nhà văn hóa thôn cũng là lúc không khí tại các điểm hỗ trợ tích hợp tiện ích số trở nên nhộn nhịp. Sau một ngày lao động trên nương rẫy, người dân mang theo điện thoại thông minh, căn cước công dân và các giấy tờ cần thiết đến để được hướng dẫn tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử và tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Tiếng trao đổi, hướng dẫn, tiếng cười xen lẫn niềm vui khi mỗi tài khoản được kích hoạt thành công đã làm cho nhà văn hóa thôn vốn yên ắng vào buổi tối trở nên rộn ràng hơn.

Đợt cao điểm được triển khai đến hết ngày 30/7/2026, nhằm hỗ trợ người dân tích hợp các tiện ích số trên ứng dụng VNeID, tạo thuận lợi trong khám, chữa bệnh, thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Để hoàn thành mục tiêu trong thời gian ngắn, xã Mường Lát đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện.

Dưới sự chỉ đạo của UBND xã, Công an xã là lực lượng nòng cốt trực tiếp hướng dẫn, xử lý dữ liệu và hỗ trợ kỹ thuật. Ủy ban MTTQ xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Trạm Y tế xã phối hợp hướng dẫn tích hợp sổ sức khỏe điện tử, thẻ bảo hiểm y tế; ban quản lý các thôn chủ động thông báo lịch, rà soát các trường hợp chưa thực hiện và vận động người dân đến các điểm hỗ trợ đúng thời gian. Mỗi lực lượng đảm nhận một phần việc nhưng đều chung quyết tâm hoàn thành đợt cao điểm với hiệu quả cao nhất.

Ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lát cho biết: “Đợt cao điểm không chỉ hướng đến việc hoàn thành chỉ tiêu tích hợp các tiện ích trên VNeID mà quan trọng hơn là giúp người dân hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ số trong đời sống hằng ngày. Khi người dân biết sử dụng thành thạo các tiện ích, việc giải quyết thủ tục hành chính, khám chữa bệnh hay tiếp cận chính sách an sinh sẽ nhanh chóng và thuận lợi hơn”.

Tại các điểm hỗ trợ, cán bộ công an, công chức xã, nhân viên y tế, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể tận tình hướng dẫn người dân từng thao tác trên điện thoại, từ đăng nhập tài khoản định danh điện tử đến tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Với nhiều người cao tuổi hoặc những người ít sử dụng điện thoại thông minh, mỗi thao tác đều được hướng dẫn tỉ mỉ, cầm tay chỉ việc đến khi thực hiện thành công.

Không chỉ tại các nhà văn hóa thôn, ở bất cứ nơi đâu có người dân cần hỗ trợ, từ những tuyến đường liên thôn đến những thửa ruộng bậc thang đang vào vụ, màu áo xanh của đoàn viên, thanh niên luôn sẵn sàng có mặt.

Hình ảnh những đoàn viên chăm chú hướng dẫn người dân ngay giữa nương rẫy, hay trực tiếp hỗ trợ từng thao tác dưới ánh đèn nhà văn hóa đã góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến từng thôn xóm.

Màu áo xanh thanh niên đến tận đồng ruộng, hướng dẫn người dân tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Chị Hà Mai Phương, Phó Bí thư Đoàn xã Mường Lát chia sẻ: “Điều chúng tôi vui nhất không phải là tích hợp được bao nhiêu tài khoản, mà là sau khi được hướng dẫn, nhiều cô, bác đã có thể tự mở ứng dụng, tự tra cứu thông tin và tự sử dụng các tiện ích trên điện thoại của mình”.

Song song với việc hướng dẫn thao tác, các lực lượng cũng tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của việc sử dụng sổ sức khỏe điện tử, thẻ bảo hiểm y tế điện tử và tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Từ chỗ còn bỡ ngỡ với các thao tác trên điện thoại thông minh, nhiều người dân đã chủ động sử dụng ứng dụng để tra cứu thông tin, phục vụ việc khám, chữa bệnh cũng như thực hiện các thủ tục hành chính khi cần thiết.

Sự tận tình của các lực lượng tham gia đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân. Nhiều trường hợp chỉ sau ít phút đã hoàn thành việc tích hợp các tiện ích; nhiều người khác cũng dần tự tin hơn khi sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận các dịch vụ số, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của người thân như trước.

Bà Vi Thị Kim, người dân thôn 3 cho biết: “Trước đây tôi chưa biết cách tích hợp nên cũng còn bỡ ngỡ. Được cán bộ hướng dẫn cụ thể, tôi đã tích hợp thành công thẻ bảo hiểm y tế và sổ sức khỏe điện tử. Sau này đi khám bệnh hay làm các thủ tục sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, không còn phải mang theo nhiều giấy tờ như trước”.

Những ánh đèn vẫn sáng ở các nhà văn hóa thôn khi màn đêm đã buông xuống. Trên những thửa ruộng bậc thang, màu áo xanh thanh niên vẫn miệt mài đồng hành cùng người dân trong từng thao tác nhỏ trên chiếc điện thoại thông minh. Từ sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đến sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, chuyển đổi số ở Mường Lát đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, để mỗi tiện ích số không chỉ hiện diện trên ứng dụng VNeID mà thực sự trở thành công cụ phục vụ cuộc sống hằng ngày của người dân vùng cao.

Hồ Thuỷ (CTV)