Xã Linh Sơn phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, thời gian qua, Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) xã Linh Sơn đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần lan tỏa nhận thức và kỹ năng số trong cộng đồng, tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn xã.

Tổ CNSCĐ thôn Chiềng Trải hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số.

Trước đây, mỗi lần triển khai họp thôn hoặc các hoạt động cộng đồng, cán bộ thôn Chiềng Trải phải đến tận nhà gửi giấy mời hoặc thông báo trên các cụm loa phát thanh của thôn. Thì nay, chỉ cần một tin thông báo trên nhóm zalo, hầu hết các hộ dân trong thôn nắm được thông tin chỉ sau ít phút. Tiện ích đấy đến từ việc xã đã phát huy vai trò của tổ CNSCĐ trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Từ việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, các nền tảng số phục vụ học tập, khám, chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh. Qua đó, đã giúp người dân thay đổi nhận thức, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ số trong đời sống hằng ngày.

Phó Chủ tịch UBND xã Linh Sơn Nguyễn Thị Loan, cho biết: Tính đến tháng 7/2026, trên địa bàn xã đã thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả 19/19 tổ CNSCĐ. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND xã và các cơ quan chuyên môn cấp trên, các tổ CNSCĐ đã tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Không chỉ tuyên truyền, các thành viên trong tổ còn trực tiếp hỗ trợ người dân thao tác trên điện thoại thông minh, hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, đăng ký định danh điện tử, đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng và các tiện ích số trong đời sống hằng ngày. Đối với người cao tuổi, hộ nghèo hoặc người có ít điều kiện tiếp cận công nghệ, các thành viên luôn kiên trì hướng dẫn, qua đó giúp người dân từng bước hình thành kỹ năng cơ bản.

Hoạt động của tổ CNSCĐ đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích chuyển đổi số, từng bước thay đổi thói quen từ phương thức giao dịch giấy tờ truyền thống sang môi trường số. Nhiều người dân đã chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, tra cứu thông tin, mua bán hàng hóa trên các nền tảng số và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả lao động và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả tổ CNSCĐ, thời gian tới xã Linh Sơn tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho các thành viên tổ CNSCĐ. Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, cán bộ thôn, xóm trong công tác tuyên truyền. Đẩy mạnh phong trào học tập kiến thức, kỹ năng số trong cộng đồng. Đồng thời gắn hoạt động của tổ CNSCĐ với việc triển khai Đề án 06, cải cách hành chính và XDNTM.

Bài và ảnh: Khánh Linh