Thi công sơn epoxy sàn công nghiệp tại Hà Nội, TPHCM

Trong bối cảnh công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt tại các khu vực như Hà Nội, TP.HCM hay Bắc Ninh, yêu cầu về chất lượng nền sàn nhà xưởng ngày càng khắt khe. Không còn đơn thuần là lớp bê tông thô, sàn công nghiệp hiện đại cần đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí: chịu tải, chống hóa chất, chống bụi, dễ vệ sinh và đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất.

Sơn epoxy sàn công nghiệp là gì? Vì sao doanh nghiệp không thể bỏ qua?

Sơn epoxy là hệ sơn 2 thành phần gồm nhựa epoxy và chất đóng rắn, khi phản ứng sẽ tạo ra lớp phủ có độ cứng cao, bám dính tốt và kháng hóa chất mạnh.

Khác với sơn thông thường, epoxy không chỉ là lớp phủ trang trí. Nó là một lớp “áo giáp kỹ thuật” bảo vệ nền bê tông khỏi các tác động vật lý và hóa học.

Theo nghiên cứu vật liệu xây dựng từ ASTM International, bê tông khi tiếp xúc với axit mạnh có thể suy giảm tới 30–50% cường độ chỉ trong vài tháng nếu không được bảo vệ. Điều này lý giải vì sao các nhà máy sản xuất thực phẩm, hóa chất, điện tử luôn ưu tiên thi công epoxy ngay từ đầu.

Một nền sàn epoxy đạt chuẩn có thể:

- Tăng tuổi thọ sàn lên 2–3 lần

- Giảm 70% bụi mịn phát sinh từ bê tông

- Chịu tải trọng xe nâng từ 2–5 tấn

- Kháng hóa chất, dầu mỡ, dung môi công nghiệp

Đây không còn là chi phí, mà là một khoản đầu tư dài hạn.

Đó chính là lý do dịch vụ thi công sơn epoxy sàn công nghiệp trở thành lựa chọn gần như “bắt buộc” trong các nhà máy, khu công nghiệp, kho vận, phòng sạch hay trung tâm logistics.

Với kinh nghiệm thực chiến và hàng trăm dự án lớn nhỏ, Suka Vietnam đang là một trong những đơn vị cung cấp vật liệu sơn epoxy công nghiệp được đánh giá cao về kỹ thuật, độ bền và tính tối ưu chi phí.

Các hệ sơn epoxy phổ biến trong thi công sàn công nghiệp

Sơn epoxy hệ lăn

Đây là giải pháp phổ biến nhất nhờ chi phí hợp lý. Lớp sơn mỏng (0.2–0.5mm), phù hợp với nhà xưởng tải trọng nhẹ đến trung bình.

Ưu điểm:

- Giá thành thấp

- Thi công nhanh

- Dễ bảo trì

Sơn epoxy tự san phẳng

Hệ sơn cao cấp với độ dày từ 2–3mm, tạo bề mặt phẳng tuyệt đối, bóng gương.

Ứng dụng:

- Phòng sạch (cleanroom)

- Nhà máy dược phẩm, điện tử

- Khu vực yêu cầu chống bụi cao

Sơn epoxy chống tĩnh điện

Dành riêng cho ngành điện tử, giúp kiểm soát điện tích và tránh hư hỏng linh kiện.

Sơn epoxy ngoài trời kháng UV

Giải pháp cho bãi xe, khu vực ngoài trời, sân thể thao công nghiệp.

Quy trình thi công sơn epoxy sàn công nghiệp chuẩn Suka Vietnam

Một trong những yếu tố quyết định độ bền của sàn epoxy không nằm ở loại sơn, mà ở quy trình thi công.

Tại Suka Vietnam, quy trình luôn được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật:

Bước 1: Khảo sát và đo độ ẩm nền Độ ẩm bê tông phải < 5% để đảm bảo độ bám dính (theo tiêu chuẩn xây dựng công nghiệp).

Bước 2: Mài sàn bê tông Sử dụng máy mài công nghiệp để tạo nhám, tăng độ bám.

Bước 3: Hút bụi và xử lý bề mặt Loại bỏ hoàn toàn bụi mịn, dầu mỡ, tạp chất.

Bước 4: Thi công lớp sơn lót epoxy Tăng khả năng liên kết giữa bê tông và lớp phủ.

Bước 5: Thi công lớp trung gian Gia cố độ dày, xử lý khuyết điểm bề mặt.

Bước 6: Thi công lớp phủ hoàn thiện Tạo màu sắc, độ bóng, khả năng chống mài mòn.

Bước 7: Nghiệm thu và bàn giao Kiểm tra độ dày, độ bám dính, độ cứng.

Một quy trình đúng chuẩn có thể giúp sàn epoxy đạt tuổi thọ từ 5–10 năm, thậm chí lâu hơn nếu bảo trì tốt.

Vì sao nên chọn dịch vụ thi công epoxy của Suka Vietnam?

Không thiếu đơn vị thi công epoxy trên thị trường. Nhưng khác biệt nằm ở kinh nghiệm và tiêu chuẩn thi công.

1. Kinh nghiệm thực tế nhiều ngành

Suka Vietnam đã triển khai cho:

- Nhà máy thực phẩm

- Xưởng cơ khí

- Nhà máy điện tử

- Kho logistics

Mỗi ngành có yêu cầu riêng. Và Suka hiểu điều đó.

2. Vật liệu chính hãng, rõ nguồn gốc

Sử dụng sơn epoxy từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

3. Đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu

Không phải thợ sơn thông thường, mà là đội kỹ thuật được đào tạo bài bản trong lĩnh vực sàn công nghiệp.

4. Bảo hành rõ ràng

Cam kết bảo hành 12–36 tháng tùy hệ sơn.

Suka Vietnam – Giải pháp epoxy trọn gói từ A–Z

Không chỉ là thi công, Suka Vietnam cung cấp giải pháp toàn diện:

- Khảo sát miễn phí

- Tư vấn hệ sơn phù hợp

- Thi công trọn gói

- Bảo trì định kỳ

Từ nhà xưởng nhỏ đến khu công nghiệp lớn, Suka luôn đặt tiêu chuẩn kỹ thuật và độ bền lên hàng đầu.

Kết luận

Trong thời đại sản xuất hiện đại, nền sàn không còn là phần “phụ”. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất vận hành, chi phí bảo trì và hình ảnh doanh nghiệp.

Lựa chọn dịch vụ thi công sơn epoxy sàn công nghiệp chuyên nghiệp không chỉ giúp bảo vệ tài sản, mà còn nâng tầm tiêu chuẩn vận hành.

Nếu bạn đang tìm một đơn vị thi công epoxy uy tín, am hiểu kỹ thuật, minh bạch chi phí và đồng hành lâu dài, Suka Vietnam là lựa chọn đáng cân nhắc.

Một lớp sơn tốt có thể không thay đổi toàn bộ nhà máy. Nhưng chắc chắn, nó thay đổi cách nhà máy vận hành.

