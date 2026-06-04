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Kinh nghiệm chọn mua nồi phở gọn bếp cho quán nhỏ

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Nồi phở cho quán nhỏ là giải pháp phù hợp với những quán có diện tích bếp hạn chế nhưng vẫn cần đảm bảo nước dùng luôn nóng và phục vụ ổn định trong giờ cao điểm. Thiết bị được nhiều chủ quán lựa chọn nhờ thiết kế gọn gàng, sử dụng điện sạch sẽ, dễ bố trí và có khả năng giữ nhiệt tốt. Việc chọn đúng dung tích còn giúp tối ưu không gian bếp, tiết kiệm chi phí và thuận tiện hơn trong quá trình kinh doanh hằng ngày.

Kinh nghiệm chọn mua nồi phở gọn bếp cho quán nhỏ

Nồi phở cho quán nhỏ là giải pháp phù hợp với những quán có diện tích bếp hạn chế nhưng vẫn cần đảm bảo nước dùng luôn nóng và phục vụ ổn định trong giờ cao điểm. Thiết bị được nhiều chủ quán lựa chọn nhờ thiết kế gọn gàng, sử dụng điện sạch sẽ, dễ bố trí và có khả năng giữ nhiệt tốt. Việc chọn đúng dung tích còn giúp tối ưu không gian bếp, tiết kiệm chi phí và thuận tiện hơn trong quá trình kinh doanh hằng ngày.

1. Kinh nghiệm chọn nồi phở cho quán nhỏ

  • Chọn dung tích vừa, không chiếm diện tích: Quán nhỏ nên ưu tiên nồi 60L, 80L hoặc 100L tùy lượng khách mỗi ngày.

  • Ưu tiên nồi điện: Nồi phở điện giúp khu bếp sạch hơn, ít khói bụi, dễ kiểm soát nhiệt so với nấu than hoặc gas truyền thống.

  • Chọn nồi giữ nhiệt tốt: Thành nồi 3 lớp có lớp cách nhiệt giúp nước dùng nóng lâu, hạn chế hao nhiệt khi bán nhiều giờ.

  • Có thể chọn bộ 2–3 nồi: Một nồi ninh xương, một nồi nước dùng, một nồi trụng bánh phở giúp thao tác nhanh và chuyên nghiệp hơn.

  • Chọn đơn vị có tư vấn dung tích: Chủ quán nên chọn nơi hỗ trợ tư vấn theo mô hình bán sáng, bán cả ngày hoặc phục vụ nhiều món nước.

Kinh nghiệm chọn mua nồi phở gọn bếp cho quán nhỏ

2. Những mẫu nồi nấu phở phổ biến nhất tại Quang Huy Plaza

2.1 Nồi nấu phở điện 60L inox 304 NP60

Mẫu NP60 phù hợp với quán phở nhỏ, quán bún hoặc hủ tiếu có lượng khách vừa phải. Sản phẩm có dung tích 60L, công suất 4kW và bảo hành 12 tháng.

Thông số

Chi tiết

Dung tích

60L

Công suất

4kW

Điện áp

220V/ 380V/ 3 pha (tùy chọn)

Phù hợp

Quán nhỏ, bán sáng

Ưu điểm

  • Kích thước gọn, phù hợp quán nhỏ.

  • Giữ nhiệt ổn định, dễ vệ sinh.

  • Tiết kiệm điện hơn các dòng lớn.

Nhược điểm

  • Dung tích chưa phù hợp với quán đông khách hoặc bán cả ngày.

  • Nếu cần ninh xương số lượng lớn có thể phải dùng thêm nồi phụ.

2.2 Nồi nấu phở điện 80L NP80

NP80 phù hợp với quán phở nhỏ nhưng có lượng khách ổn định hơn. Nồi có dung tích 80L, công suất 6kW, kích thước 63 x 63 x 91,5cm và chất liệu inox 201/304.

Thông số

Chi tiết

Dung tích

80L

Công suất

6kW

Điện áp

220V/ 380V/ 3 pha (tùy chọn)

Phù hợp

Quán phở vừa

Ưu điểm

  • Dung tích phù hợp quán khách ổn định.

  • Nấu nước dùng nhanh và giữ nhiệt tốt.

  • Thiết kế gọn, dễ bố trí trong bếp nhỏ.

Nhược điểm

  • Tiêu thụ điện cao hơn dòng 60L.

  • Cần nguồn điện ổn định để vận hành liên tục trong giờ cao điểm.

2.3 Nồi nấu phở điện 100L NP100

NP100 phù hợp với quán phở có nhu cầu ninh xương, nấu nước lèo hoặc bán nhiều khung giờ trong ngày. Mẫu này có dung tích 100L, công suất 7kW, kích thước 70 x 70 x 91,5cm và bảo hành 12 tháng.

Thông số

Chi tiết

Dung tích

100L

Công suất

7kW

Điện áp

220V/ 380V/ 3 pha (tùy chọn)

Phù hợp

Quán bán cả ngày

Ưu điểm

  • Phù hợp quán bán cả ngày.

  • Dung tích lớn, giữ nước dùng nóng lâu.

  • Dễ vệ sinh sau khi sử dụng.

Nhược điểm

  • Chiếm diện tích nhiều hơn các dòng nhỏ.

  • Chi phí đầu tư và điện năng cao hơn dòng 60L – 80L.

2.4 Nồi nấu phở điện 2 ngăn

Nồi nấu phở 2 ngăn giúp quán nhỏ tiết kiệm diện tích vì có thể nấu hoặc giữ nóng hai loại nước dùng trong cùng một thiết bị. Dòng 2 ngăn 60L có điện áp 220V/ 380V/ 3 pha (tùy chọn), trọng lượng 20kg và chất liệu inox 304.

Thông số

Chi tiết

Dung tích

60L

Công suất

5kW

Chất liệu

Inox 304

Phù hợp

Quán bán nhiều món

Ưu điểm

  • Nấu được hai loại nước dùng cùng lúc.

  • Tiết kiệm diện tích hơn dùng hai nồi riêng.

  • Inox 304 bền và chống gỉ tốt.

Nhược điểm

  • Khó vệ sinh hơn nồi đơn.

2. 5 Bộ 2 nồi nấu phở bằng điện Quang Huy

Bộ 2 nồi phù hợp với quán muốn tách riêng nồi nước dùng và nồi trụng bánh phở. Quang Huy Plaza có nhóm bộ 2 nồi nấu phở, trong đó các cấu hình như 50L–80L thường được dùng cho mô hình quán vừa và nhỏ.

Thông số

Chi tiết

Cấu hình

Bộ 2 nồi

Gợi ý dung tích

50L–80L

Công dụng

Nấu nước dùng, trụng bánh

Phù hợp

Quán phở nhỏ cần tối ưu bếp

Ưu điểm

  • Tách riêng nồi nước dùng và nồi trụng bánh.

  • Phù hợp quán muốn phục vụ nhanh giờ cao điểm.

  • Dễ nâng cấp theo nhu cầu kinh doanh.

Nhược điểm

  • Chi phí đầu tư cao hơn nồi đơn.

Kinh nghiệm chọn mua nồi phở gọn bếp cho quán nhỏ

3. Quang Huy Plaza đồng hành cùng chủ quán phở nhỏ

Quang Huy Plaza cung cấp nhiều dòng nồi phở cho quán nhỏ với nhiều dung tích khác nhau, phù hợp với quán phở, bún, hủ tiếu và các mô hình ăn sáng. Danh mục nồi nấu phở Quang Huy có nhiều lựa chọn từ 20L đến 500L, giúp chủ quán dễ chọn theo diện tích bếp, lượng khách và ngân sách đầu tư.

Kinh nghiệm chọn mua nồi phở gọn bếp cho quán nhỏ

Với quán nhỏ, việc chọn đúng dung tích ngay từ đầu giúp hạn chế lãng phí điện, tiết kiệm diện tích và giữ quy trình phục vụ gọn hơn. Đây cũng là lý do nồi phở điện ngày càng được nhiều chủ quán ưu tiên khi mở mới hoặc nâng cấp bếp.

Thông tin liên hệ

Hotline: 09666 23 666

Hotline thi công: 0523 230 666

Email: cskh.quanghuyplaza@gmail.com

Website: quanghuyplaza.com

Địa chỉ: 368 Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Từ khóa:

#Phở #Diện tích #Ổn định #Giờ cao điểm #Phục vụ #công suất #Chi phí #Kinh doanh #Thiết bị #Sử dụng điện

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