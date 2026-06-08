Trường Đại học Hồng Đức thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

Trường Đại học Hồng Đức thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với nghiên cứu sinh Trịnh Thị An Loan.

Theo đó, nghiên cứu sinh Trịnh Thị An Loan (Mã NCS: 23948010102) sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng các mô hình mạng nơ ron học sâu cho bài toán phân cụm dữ liệu”. Luận án thuộc ngành Khoa học máy tính, mã số 9480101.

Thời gian bảo vệ luận án được tổ chức vào 08 giờ 30 phút, ngày 20/6/2026. Địa điểm tổ chức tại Tầng 5, Trung tâm Công nghệ thông tin, Truyền thông và Thư viện, Trường Đại học Hồng Đức, số 565 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Đại học Hồng Đức trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên cùng những cá nhân quan tâm đến dự và theo dõi buổi bảo vệ luận án.

PGS.TS Đậu Bá Thìn

Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức