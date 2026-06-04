Thông báo thay đổi nội dung hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Hòa

Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Hòa thông báo việc việc sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động, cụ thể như sau:

- Căn cứ quy định về việc công bố thông tin quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024;

- Căn cứ quyết định số 315/QĐ-KV 7, ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 về việc việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Hòa.

Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Hòa thông báo việc việc sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2026 như sau:

1. Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị: Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Hòa

- Địa chỉ: Thôn Khải Đông - Xã Xuân Hòa – Tỉnh Thanh Hoá

- Điện thoại: 0237.8933.249

2. Thông tin thay đổi nội dung hoạt động:

- Địa điểm đặt trụ sở chính: Thôn Khải Đông – Xã Xuân Hòa – Tỉnh Thanh Hoá

- Mức vốn điều lệ thời điểm: 14/4/2026: 5.706.800.000đồng (Năm tỷ, bảy trăm linh sáu triệu tám trăm nghìn đồng)

CHỦ TỊCH HĐQT: Hà Văn Sinh