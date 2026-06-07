Thông báo tuyển dụng lao động tại Chi nhánh BIDV Lam Sơn

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Lam Sơn (trụ sở chi nhánh tại Số 07 Phố Phan Chu Trinh – Phường Hạc Thành – Tỉnh Thanh Hóa) thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng:

* Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản lý khách hàng, không yêu cầu kinh nghiệm.

- Số lượng: 01

2. Nguồn tuyển dụng: từ nguồn ứng viên bên ngoài hệ thống BIDV.

3. Mô tả công việc và điều kiện tuyển dụng: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

4. Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên khai báo thông tin và ứng tuyển theo hướng dẫn trên website https://tuyendung.bidv.com.vn/huong-dan-ung-vien.html. Hồ sơ đính kèm: phiếu đăng ký dự tuyển đính kèm; File ảnh 4x6 và bản scan các giấy tờ: CCCD, Bằng tốt nghiệp Đại học, Bảng điểm Đại học, Chứng chỉ Tiếng Anh, tin học.

5. Cách thức nộp hồ sơ: BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website https://tuyendung.bidv.com.vn/.

6. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 1 5 / 0 6 /2026 (hoặc đến khi BIDV nhận đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu).

* Lưu ý :

(i) Hội đồng tuyển dụng chỉ liên lạc với các ứng viên đạt yêu cầu tại vòng sơ tuyển hồ sơ.

(ii) Ứng viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, hồ sơ cung cấp cho BIDV. Trong trường hợp BIDV phát hiện thông tin sai lệch theo hướng có lợi cho ứng viên, BIDV có quyền hủy kết quả tuyển dụng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lam Sơn trân trọng thông báo!