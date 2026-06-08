Thông báo thay đổi nội dung hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Hải

Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Hải thông báo sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, cụ thể như sau:

- Căn cứ quy định về việc công bố thông tin quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024;

- Căn cứ quyết định số 228 /QĐ-KV 7 , ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 về việc sửa đổi,bổ sung Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Hải.

- Căn cứ quyết định số 330 /QĐ-KV 7 , ngày 06 háng 5 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Hải.

Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Hải thông báo việc việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động số 27/NH-CP ngày 18/03/2003 của Giám đốc NHNN - chi nhánh tỉnh Thanh Hóa cấp cho Quỹ tín dụng nhân Thọ Hải:

1. Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị: Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Hải

- Địa chỉ: Thôn Tân Thành - xã Xuân Hòa - tỉnh Thanh Hoá

- Điện thoại: 02378933595

2. Thông tin thay đổi nội dung hoạt động:

- Mức vốn điều lệ: 6.140.657.000đồng (Sáu tỷ, một trăm bốn mươi triệu, sáu trăm năm mươi bảy nghìn đồng)

- Sửa đổi nội dung “Các hoạt động dịch vụ ngân hàng bao gồm Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên” như sau:

“Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho thành viên, khách hàng của Quỹ tín dụng nhân dân THỌ HẢI qua hệ thống CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo quy định của pháp luật, trừ việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng tại Quỹ tín dụng nhân dân THỌ HẢI.”

- Bổ sung nội dung hoạt động: “Đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đối với thành viên, khách hàng của Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Hải”

Giám đốc : Lê Thị Vân