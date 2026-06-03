Thư cảm ơn của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa

Nhân kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) và 20 năm thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa (01/6/2006 - 01/6/2026), Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thanh Hóa, đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh cho Lễ kỷ niệm thành công rất tốt đẹp.

Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh chân thành cảm ơn Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ban, ngành, Báo Quân đội nhân dân thường trú tại Quân khu 4, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa, Công ty Viễn thông Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa, Công ty TNHH Hoàng Tuấn, Ni sư Thích Đàm Hương - Trụ trì chùa Tăng Phúc; gia đình ông Lê Văn Hiệp (số nhà 104 đường Nguyễn Huy Tự, phường Hạc Thành), các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của quý cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh để Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong tình hình mới.

Xin trân trọng cảm ơn!