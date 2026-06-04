Dịch vụ Taxi tải Thành Hưng giá rẻ tại Hà Nội – Chỉ 10k/km

Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn với nhu cầu chuyển nhà, chuyển văn phòng và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng. Tuy nhiên, để tìm được đơn vị vận chuyển uy tín, giá hợp lý và am hiểu đặc thù giao thông Hà Nội không phải điều dễ dàng.

Taxi Tải Thành Hưng mang đến giải pháp vận chuyển chuyên nghiệp với dịch vụ taxi tải giá rẻ chỉ từ 10.000 VNĐ/km, giúp khách hàng tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Thông tin chi tiết về dịch vụ được cập nhật tại https://taxitaithanhhunggiare.com/

Thành Hưng – Thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực vận tải tại Hà Nội

Thành lập từ năm 2016, Công ty TNHH Dịch Vụ Chuyển Nhà Văn Phòng Thành Hưng Việt Nam là một trong những đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ taxi tải, chuyển nhà, chuyển văn phòng và vận chuyển hàng hóa tại Hà Nội. Với nhiều năm kinh nghiệm, Thành Hưng đã trở thành lựa chọn tin cậy của cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp nhờ dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng và chi phí hợp lý.

2. Giải mã sức hút từ mức giá "Chỉ 10k/km"

Điểm nổi bật của Taxi Tải Thành Hưng là chính sách giá cạnh tranh chỉ từ 10.000đ/km áp dụng cho các tuyến vận chuyển đường dài từ 500km trở lên. Bên cạnh đó, công ty còn xây dựng bảng giá taxi tải nội thành Hà Nội minh bạch, tối ưu chi phí, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn giải pháp vận chuyển phù hợp với nhu cầu chuyển nhà, chuyển văn phòng và chở hàng liên tỉnh.

Xe 500kg: Giá mở cửa (áp dụng 4km đầu) chỉ 245.000 VNĐ. Các kilomet tiếp theo có giá 21.000 VNĐ/km, và giảm chỉ còn 16.000 VNĐ/km từ kilomet thứ 70 trở đi.

Các dòng xe lớn hơn (1.25 tấn, 1.5 tấn, 2.5 tấn, v.v.): Mức giá mở cửa giao động linh hoạt, đáp ứng chính xác lượng hàng hóa, giúp khách hàng không bị lãng phí không gian thùng xe.

Đặc biệt: Khi khách hàng thuê xe đi liên tỉnh 2 chiều, Thành Hưng sẽ áp dụng mức giảm giá cực sâu, tính cước chiều về chỉ bằng 30% giá cước chiều đi.

Bảng giá luôn được công khai, minh bạch và cam kết không phát sinh chi phí ngầm ngoài hợp đồng, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

3. Năng lực vận tải đáng nể: Hơn 15 xe tải đa dạng tải trọng

Hệ thống xe được phân bổ tải trọng rất khoa học:

Xe cỡ nhỏ (500kg, 750kg - 1 tấn): Được thiết kế nhỏ gọn, vô cùng phù hợp để len lỏi vào các ngõ ngách, khu chung cư đông đúc tại Hà Nội.

Xe cỡ trung (1.25 tấn - 3.5 tấn): Dòng xe chủ lực phục vụ chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng quy mô vừa, chở hàng hóa phân phối đại lý.

Xe tải trọng lớn (5 tấn, 8 tấn, 10 tấn, 12 tấn): Đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn, nguyên vật liệu hoặc dọn dẹp các nhà xưởng, kho bãi liên tỉnh.

Đặc biệt, 100% hệ thống xe tải của Thành Hưng đều được trang bị thùng bạt che kín, thùng tôn chắc chắn nhằm bảo vệ tài sản, đồ đạc của khách hàng khỏi mọi tác động của thời tiết (mưa, nắng, bụi bẩn).

4. Quy trình dịch vụ 5 bước chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian

Sự chuyên nghiệp của Taxi Tải Thành Hưng còn được thể hiện rõ nét qua quy trình làm việc khép kín, được chuẩn hóa qua 5 bước nghiêm ngặt:

Bước 1 - Tiếp nhận thông tin: Khách hàng liên hệ qua tổng đài, cung cấp thông tin về loại đồ đạc, quãng đường và thời gian mong muốn.

Bước 2 - Khảo sát và Báo giá: Nhân viên của Thành Hưng sẽ tư vấn loại xe phù hợp nhất để tiết kiệm chi phí, sau đó báo giá cước chính xác dựa trên bảng giá niêm yết.

Bước 3 - Ký kết hợp đồng: Thỏa thuận các điều khoản rõ ràng, minh bạch về quyền lợi, nghĩa vụ và chế độ bảo hiểm tài sản.

Bước 4 - Triển khai thực hiện: Đội ngũ tài xế và nhân viên bốc xếp (nếu khách hàng có nhu cầu) sẽ có mặt đúng giờ, tiến hành tháo dỡ, bọc lót, đóng gói và vận chuyển cẩn thận lên xe tải.

Bước 5 - Nghiệm thu và Thanh toán: Khách hàng kiểm tra lại tình trạng hàng hóa tại điểm đến. Nếu mọi thứ an toàn và đầy đủ, khách hàng mới tiến hành thanh toán cước phí.

5. Cam kết vàng tạo nên uy tín thương hiệu

Lý do khiến Taxi Tải Thành Hưng tồn tại và giữ vững vị thế số 1 trên thị trường suốt nhiều năm qua chính là nhờ những cam kết bảo vệ quyền lợi khách hàng:

Bồi thường 100% giá trị tài sản: Nếu trong quá trình đóng gói, bốc vác hoặc vận chuyển xảy ra sự cố đổ vỡ, hư hỏng, hỏng hóc hay thất lạc do lỗi của nhân viên Thành Hưng, công ty cam kết đền bù 100% giá trị đồ vật tại thời điểm hiện tại. Đội ngũ nhân sự tận tâm: Từ tổng đài viên đến tài xế, nhân viên bốc xếp đều được đào tạo bài bản về thái độ phục vụ. Tài xế có kinh nghiệm lâu năm, thông thuộc đường xá Hà Nội và kỹ năng xử lý tình huống tốt. Phục vụ 24/7: Bất kể ngày đêm, cuối tuần hay dịp lễ Tết, Thành Hưng luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng, đảm bảo công việc của bạn không bị gián đoạn.

6. Đa dạng hóa các dịch vụ tiện ích khác

Bên cạnh dịch vụ cho thuê taxi tải chở hàng, Thành Hưng còn nổi tiếng với các gói dịch vụ phụ trợ với mức chi phí vô cùng “hạt dẻ”, điển hình như:

Chuyển nhà trọn gói: Chỉ từ 199.000 VNĐ, đội ngũ nhân viên sẽ lo liệu từ A-Z (đóng gói, tháo lắp điều hòa, giường tủ, khuân vác, vận chuyển và sắp xếp tại nhà mới).

Chuyển văn phòng: Giúp các doanh nghiệp di dời máy móc, hồ sơ, thiết bị văn phòng nhanh chóng, an toàn, có xuất hóa đơn VAT hợp lệ.