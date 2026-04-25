Về với xứ Thanh

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Hoàng Đông
(Baothanhhoa.vn) - Hành trình lên núi Trường Lệ mở ra một cách tiếp cận Sầm Sơn theo chiều sâu khác. Rời xa nhịp ồn ào nơi bãi biển, Trường Lệ hiện lên chậm rãi, để mỗi bước chân trở thành một lát cắt của thiên nhiên, lịch sử và huyền thoại.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Hành trình lên núi Trường Lệ mở ra một cách tiếp cận Sầm Sơn theo chiều sâu khác. Rời xa nhịp ồn ào nơi bãi biển, Trường Lệ hiện lên chậm rãi, để mỗi bước chân trở thành một lát cắt của thiên nhiên, lịch sử và huyền thoại.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Nằm trong quần thể di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2019, núi Trường Lệ hiện lên như một dải xanh vươn mình ra biển.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Những triền núi nối tiếp, cao thấp đan xen trên diện tích khoảng 300ha tạo nên thế sơn thủy hài hòa. Từ lưng chừng núi nhìn xuống, biển mở ra trong tầm mắt, từng lớp sóng bạc đầu xô bờ, gợi cảm giác khoáng đạt mà bình yên.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Trên dãy núi Trường Lệ, nhiều di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng nổi tiếng như đền Độc Cước, đền Cô Tiên, Hòn Trống Mái, đền Tô Hiến Thành... phân bố hài hòa theo triền núi, tạo nên một không gian vừa giàu giá trị tâm linh, vừa đậm chất huyền thoại.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Men theo con đường uốn lượn với những bậc đá cổ xưa, đền Độc Cước hiện ra đầy uy nghiêm trên hòn Cổ Giải, mở đầu hành trình tìm về miền di sản.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Đền được xây dựng vào thời nhà Trần, đường lên đền là 40 bậc bằng đá.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Ngôi đền cổ kính gắn với truyền thuyết vị thần một chân xẻ thân mình diệt thủy quái, giữ bình yên cho dân làng. Không gian nơi đây lặng và sâu, chỉ còn tiếng gió biển hòa với tiếng chuông, tạo nên một thứ thanh âm vừa linh thiêng, vừa gần gũi.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Rời đền Độc Cước, hành trình tiếp tục dẫn đến Hòn Trống Mái - biểu tượng không thể thiếu của Sầm Sơn.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Hai khối đá lớn chênh vênh trên sườn núi, đứng cạnh nhau giữa trời mây và gió biển. Dáng đá tưởng mong manh nhưng bền bỉ qua năm tháng, gợi nhắc câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng son sắt.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Đến nơi đây, người ta thường dừng lại lâu hơn một chút, không chỉ để chụp ảnh mà còn để ngắm nhìn sự kỳ diệu của tạo hóa.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Xuôi về phía Nam dãy núi, đền Cô Tiên hiện ra trong thế tựa sơn hướng thủy. Ngôi đền nằm trên hòn Đầu Voi, phía trước là biển rộng, hai bên là vụng Ngọc và vụng Tiên.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Không gian đền Cô Tiên thoáng đãng, gió thổi nhẹ qua tán cây, mang đến cảm giác thanh tịnh.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Trải qua nhiều lần trùng tu, đền vẫn giữ được nét cổ kính, như một khoảng lặng giữa hành trình khám phá Trường Lệ.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Điểm dừng cuối trên dãy Trường Lệ là đền thờ Tô Hiến Thành - một di tích có lịch sử hơn 800 năm. Ẩn mình dưới những tán cây xanh, ngôi đền mang vẻ trang nghiêm, tĩnh tại.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Đây là nơi tưởng niệm vị quan đại thần triều Lý, nổi tiếng với sự chính trực và tài năng. Không gian rộng rãi, thoáng đãng khiến bước chân người như chậm lại, để cảm nhận rõ hơn chiều sâu lịch sử lắng đọng nơi đây.

Theo dấu chân trên núi Trường Lệ - mở cánh cửa di sản Sầm Sơn

Hành trình qua núi Trường Lệ không dài, nhưng đủ để người ta cảm nhận trọn vẹn một Sầm Sơn khác, không chỉ có biển mà còn có núi, có đền, có những câu chuyện được kể qua nhiều thế hệ. Giữa nhịp phát triển của đô thị du lịch, Trường Lệ vẫn giữ được vẻ trầm mặc, như một “mạch ngầm” văn hóa nuôi dưỡng bản sắc của vùng đất biển xứ Thanh.

Hoàng Đông

