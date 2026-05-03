Về Định Hòa thăm Điện Thừa Hoa

Điện Thừa Hoa tọa lạc tại thôn Thung Thượng, xã Định Hòa, là một trong những di tích lịch sử - văn hóa có nét kiến trúc độc đáo của địa phương. Những năm qua, được sự quan tâm của Nhà nước và người dân, di tích được tu bổ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Nhân dân.

Lễ hội Phủ Nhì tưởng nhớ Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao.

Đến với vùng đất Định Hòa, du khách không thể bỏ qua Điện Thừa Hoa. Đây là trung tâm của quần thể di tích lịch sử Điện Thừa Hoa và từ đường Phúc Quang tọa lạc tại các thôn: Thung và Thung Thượng. Di tích có địa thế đẹp, phía Tây Nam là sông Cầu Chày, phía Nam là núi Nội, phía Bắc là núi Si và phía Đông là núi Nhì (núi Quan Yên). Theo một số tài liệu lưu giữ tại địa phương, sự ra đời của di tích gắn liền với Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao - người được sử sách ngợi ca là “Mẫu nghi thiên hạ". Bà sinh năm Canh Tý (1420), con gái Dụ Vương Ngô Từ, là người phụ nữ có vị trí đặc biệt trong lịch sử triều Lê (là vợ vua Lê Thái Tông, mẹ vua Lê Thánh Tông và là bà nội vua Lê Hiển Tông). Theo gia phả họ Ngô ở xã Định Hòa, tháng 2 năm Hồng Đức thứ 4 (1473) vua Lê Thánh Tông về Tây Kinh (tức Lam Kinh) bái yết tổ tiên đã về thăm quê ngoại, cho tu sửa Thuần Mậu đường, đổi tên là Phúc Quang từ đường và xây dựng một cung để phụng dưỡng mẹ (Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao) đặt tên là Điện Thừa Hoa. Năm Bính Thìn (1496), Hoàng Thái Hậu bị bệnh nặng qua đời và được thờ cúng tại Điện Thừa Hoa.

Điện Thừa Hoa gồm các cung: đệ nhất, đệ nhị, đệ tam. Trong đó, cung đệ tam có quy mô 7 gian, còn được gọi là điện Khánh Nguyên. Đây là nơi lưu giữ khánh đá, chuông đồng, các văn bia cổ. Hằng năm vào ngày 26/3 âm lịch, Nhân dân địa phương lại tổ chức Lễ hội Phủ Nhì để tưởng nhớ công đức của Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao. Đây là dịp để mọi người gửi gắm ước nguyện về một năm quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ...

Năm 2016 Điện Thừa Hoa và từ đường Phúc Quang được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Năm 2018 Điện Thừa Hoa được tu bổ, tôn tạo khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Nhân dân và du khách. Hằng năm, Di tích Điện Thừa Hoa và từ đường Phúc Quang đón khoảng 20.000 du khách đến tham quan, chiêm bái.

Cô giáo Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Định Hòa chia sẻ: "Nhằm khơi dậy lòng tự hào và ý thức trách nhiệm đối với di sản, thời gian qua nhà trường đã tổ chức những tiết học lịch sử thực tế tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn xã, trong đó có di tích Điện Thừa Hoa. Hoạt động này giúp học sinh được trải nghiệm thực tế, từ đó nâng cao niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn các di tích lịch sử tại địa phương".

Theo thông tin từ UBND xã Định Hòa, Lễ hội Phủ Nhì năm 2026 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Trong đó, phần lễ gồm các nghi thức truyền thống như rước kiệu, tế lễ... Phần hội hứa hẹn hấp dẫn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao. Hiện nay các thôn có đội tham gia các hoạt động của lễ hội đã chủ động xây dựng kế hoạch tập luyện linh hoạt, sắp xếp thời gian phù hợp với điều kiện sinh hoạt, lao động của bà con Nhân dân.

Ông Đỗ Công Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Định Hòa, cho biết: "Để gìn giữ và phát huy giá trị của di tích lịch sử - văn hóa Điện Thừa Hoa, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân; tăng cường công tác quản lý để bảo vệ di tích, tránh tình trạng xâm hại; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa tại Lễ hội Phủ Nhì góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Cùng với đó, kết nối Điện Thừa Hoa với các di tích trên địa bàn xã và vùng lân cận như động Đồng Cổ (xã Quý Lộc), làng du lịch Yên Trung (xã Yên Trường)... góp phần phát triển du lịch vùng".

Bài và ảnh: Nguyễn Cường