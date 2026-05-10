Khám phá đỉnh Pù Xèo, thác Thiên Thủy

Nắng hè rực rỡ, đỉnh Pù Xèo và thác Thiên Thủy với cảnh sắc tươi đẹp, là những điểm đến hấp dẫn nơi miền Tây xứ Thanh.

Thác Thiên Thuỷ - tiềm năng để phát triển du lịch.

Để đến đỉnh Pù Xèo du khách đi theo Quốc lộ 47 đến thôn Tiến Sơn, xã Thường Xuân, sau đó đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ. Trên hành trình chinh phục đỉnh núi, sẽ bắt gặp những rừng khế cổ thụ và các lán nhỏ nghỉ chân của người dân địa phương.

Đặt chân lên đỉnh Pù Xèo, không gian mênh mông và bình yên nơi đây sẽ xua tan mọi mệt mỏi. Với khí hậu trong lành, mát mẻ, Pù Xèo là nơi tránh nóng lý tưởng trong mùa hè. Khi chiều tà, du khách có thể ngắm nhìn khói lam chiều tỏa ra từ những mái nhà sàn dưới chân núi. Không có tiếng còi xe, không khói bụi, chỉ có tiếng người nói chuyện, thi thoảng tiếng cười sảng khoái lại vang lên. Buổi sáng thức dậy du khách ngắm bình minh, xen lẫn những đám mây trắng xóa cuồn cuộn, góc xa xăm là màu đỏ ửng hồng của mặt trời ló rạng. Dưới ánh bình minh rạng rỡ, con người và thiên nhiên như hòa quyện vào nhau, để rồi khi rời xa, du khách lại muốn quay lại đỉnh núi bình yên này thêm nhiều lần nữa.

Ngoài khám phá đỉnh núi Pù Xèo, đến vùng đất này du khách còn được tham quan, trải nghiệm các di tích, thác nước đẹp như: Di tích lịch sử, văn hóa địa điểm Hội thề Lũng Nhai; di tích kiến trúc nghệ thuật đình làng Hồ; thác Hón Yên. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức các làn điệu dân ca, dân vũ, những món ăn mang đậm văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái, lưu trú trong những nếp nhà sàn truyền thống...

Đỉnh Pù Xèo là điểm du lịch được nhiều du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm tìm đến trong khoảng 3 năm trở lại đây. Hằng năm, đỉnh Pù Xèo thu hút hàng nghìn người, trong đó có cả khách quốc tế. Với mục tiêu đưa đỉnh Pù Xèo thành điểm đến lý tưởng cho du khách, xã Thường Xuân đã tăng cường công tác quảng bá giá trị, tiềm năng, lợi thế. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tiến hành tổng dọn vệ sinh môi trường tạo không gian sạch sẽ, thoáng đãng; tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ông Lê Hữu Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Xuân, cho biết: "Tuyến đỉnh Pù Xèo - thác 7 tầng - di tích lịch sử Hội thề Lũng Nhai là một trong những tuyến trekking tại các xã miền núi xứ Thanh. Đây là điều kiện quan trọng để phát huy tiềm năng, lợi thế của đỉnh Pù Xèo nhằm phát triển du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương".

Trên hành trình khám phá đỉnh Pù Xèo du khách đến xã Vạn Xuân để tận hưởng vẻ đẹp của thác Thiên Thủy. Đây là thác nước đẹp nằm trong Vườn Quốc gia Xuân Liên. Theo tài liệu lưu trữ tại địa phương, cái tên Thiên Thủy (nước trời) gắn liền với điển tích của đồng bào Thái. Xưa kia, thác có tên là thác Mù vì bắt nguồn từ đỉnh Pù Gió quanh năm mây phủ. Người dân tin rằng, vào những ngày sương giăng mờ ảo, ai may mắn chứng kiến được khoảnh khắc dòng thác đột ngột hiện ra từ lưng chừng núi sẽ gặp nhiều may mắn. Thác là một quần thể gồm 4 thác nước nằm gối lên nhau bung nước xuống từ những đỉnh núi của dãy Pù Ta Leo có độ cao trên 1.400m so với mặt nước biển, tầng cao nhất của thác cách lòng suối đến 500m. Những vách đá dựng đứng bị dòng nước chạm khắc thành nhiều hình thù kỳ thú, biến nơi đây thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Dưới chân thác, những phiến đá rộng bằng phẳng nằm rải rác khắp thung lũng, trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách nghỉ ngơi và thưởng ngoạn cảnh sắc đại ngàn.

Anh Cao Văn Tiến ở phường Hạc Thành - người từng trải nghiệm thác Thiên Thủy, cho biết: "Đến với thác Thiên Thủy vào mùa hè tôi được ngâm mình trong dòng nước trong xanh, mát lạnh, xua đi cái nắng gay gắt của mùa hè. Phóng tầm mắt lên cao dòng thác đổ xuống tung bọt trắng xóa, hai bên bờ là thảm thực vật xanh mướt, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ, có điều kiện nhất định tôi sẽ trở lại nơi đây".

Tuy nhiên, phát triển du lịch tại đỉnh Pù Xèo, thác Thiên Thủy hiện đang gặp nhiều khó khăn như giao thông cách trở, hệ thống hạ tầng phụ trợ và vệ sinh công cộng còn thiếu. Các loại hình dịch vụ còn hạn chế khiến du khách thường phải di chuyển sang khu vực khác để ăn uống, nghỉ ngơi sau khi trải nghiệm tại nơi này. Để khắc phục tình trạng này, các xã Thường Xuân, Vạn Xuân cần huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, các giá trị văn hóa truyền thống và sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương để thu hút du khách đến với miền quế ngọc Châu Thường khám phá, góp phần phát triển du lịch bền vững, hiệu quả.

Bài và ảnh: Thanh Thủy