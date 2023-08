(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/8, thành phố New York của Mỹ thông báo cấm sử dụng ứng dụng TikTok chia sẻ video ngắn trên các thiết bị của chính quyền do các mối quan ngại về an ninh .

Mỹ: Thành phố New York cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị công vụ Biểu tượng ứng dụng TikTok . (Ảnh: AFP/TTXVN) Ngày 16/8, thành phố New York của Mỹ thông báo cấm sử dụng ứng dụng TikTok chia sẻ video ngắn trên các thiết bị của chính quyền do các mối quan ngại về an ninh . Trong thông báo, Thị trưởng thành phố New York Eric Adams nêu rõ TikTok "đặt ra mối đe dọa an ninh đối với các mạng lưới kỹ thuật của thành phố." Các cơ quan của thành phố này phải gỡ bỏ ứng dụng trong vòng 30 ngày, trong khi các nhân viên sẽ không truy cập được ứng dụng và trang web của TikTok trên các thiết bị và mạng lưới của thành phố. Trước đó, bang New York cũng đã cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị di động do chính quyền bang cấp. Nhiều bang và thành phố khác của Mỹ cũng đã áp đặt lệnh cấm tương tự. Montana là bang đầu tiên của Mỹ thông qua dự luật cấm TikTok trên toàn bang, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Hiện có hơn 150 triệu người Mỹ đang sử dụng TikTok - ứng dụng thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc). Thời gian qua, nhiều nhà lập pháp Mỹ kêu gọi cấm sử dụng TikTok trên toàn quốc do lo ngại vấn đề an ninh. Về phần mình, TikTok khẳng định đã triển khai biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và an ninh đối với người dùng TikTok./.