Áo từ chối cho Mỹ sử dụng không phận cho hoạt động quân sự tại Trung Đông

Ngày 2/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, Đại tá Michael Bauer cho biết, nước này đã từ chối các đề nghị của Mỹ về việc sử dụng không phận để phục vụ các hoạt động quân sự tại Trung Đông, đồng thời tái khẳng định lập trường trung lập lâu dài.

Áo từ chối cho Mỹ sử dụng không phận cho hoạt động quân sự tại Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Theo Hãng thông tấn APA, Bộ Quốc phòng Áo đã bác bỏ một số yêu cầu cho phép máy bay quân sự Mỹ bay qua lãnh thổ nước này. Ông Michael Bauer nhấn mạnh, kể từ khi tình hình Trung Đông gia tăng căng thẳng, tất cả các đề nghị tương tự đều không được chấp thuận.

Giới chức Áo cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở luật pháp hiện hành, theo đó mọi yêu cầu liên quan đến các bên đang trong trạng thái xung đột đều phải bị từ chối, sau khi tham vấn với Bộ Ngoại giao.

Một số quốc gia châu Âu khác cũng đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: AFP.

Áo duy trì chính sách trung lập quân sự từ năm 1955, thời điểm nước này chính thức trở thành quốc gia trung lập vĩnh viễn. Quyết định trên nhận được sự ủng hộ từ nhiều chính trị gia trong nước. Ông Sven Hergovich, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội (SPÖ) tại bang Hạ Áo, kêu gọi chính phủ tiếp tục không phê duyệt bất kỳ chuyến bay quân sự nào của Mỹ hướng tới khu vực Vùng Vịnh, bao gồm cả hoạt động vận tải và hỗ trợ hậu cần. Theo ông, xung đột tại Trung Đông đang gây tác động tiêu cực tới lợi ích kinh tế của Áo và toàn châu Âu.

Trước đó, một số quốc gia châu Âu khác cũng có động thái tương tự. Tây Ban Nha đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã công khai chỉ trích một số đồng minh châu Âu liên quan đến các quyết định này, đồng thời đề cập khả năng điều chỉnh mức độ tham gia của Mỹ trong liên minh NATO.

Theo giới phân tích, việc một số quốc gia châu Âu từ chối hỗ trợ có thể làm gia tăng sức ép trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, trong bối cảnh Mỹ kêu gọi các đồng minh chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm về an ninh năng lượng và bảo đảm các tuyến giao thương chiến lược.

Thu Uyên

Nguồn: Newsweek.