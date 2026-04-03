EU cảnh báo: Châu Âu phải chuẩn bị cho cú sốc năng lượng “kéo dài”

Ủy viên năng lượng của Liên minh Châu Âu EU Dan Jørgensen ngày 2/4 cho biết, EU đang đánh giá “tất cả các khả năng”, bao gồm cả việc phân bổ nhiên liệu và giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, khi chuẩn bị cho một cú sốc năng lượng “kéo dài” do xung đột ở Trung Đông.

Ủy viên năng lượng của Liên minh châu Âu Dan Jorgensen phát biểu trước các thành viên truyền thông khi ông đến tham dự cuộc họp về năng lượng của Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 16 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ủy viên năng lượng của khối cho biết: “Đây sẽ là một cuộc khủng hoảng dài hạn... giá năng lượng sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian rất dài”, ông Dan Jørgensen đồng thời cảnh báo rằng đối với một số sản phẩm “mang tính then chốt” hơn, “chúng tôi dự báo tình hình sẽ còn tồi tệ hơn trong những tuần tới”.

Việc tuyến đường hàng hải quan trọng Eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa cùng với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh đã gây hỗn loạn trên thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá tăng vọt và làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dài hạn.

Ông Jørgensen nói: “Ngôn từ và cách diễn đạt mà chúng tôi đang sử dụng hiện nay nghiêm trọng hơn so với giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng”; ông nói thêm: “Phân tích của chúng tôi cho thấy đây sẽ là một tình huống kéo dài và các quốc gia cần bảo đảm rằng họ có... những gì cần thiết.”

Ông cho biết mặc dù EU “chưa rơi vào khủng hoảng an ninh nguồn cung, vào lúc này”, Brussels đang xây dựng các kế hoạch nhằm xử lý những “tác động mang tính cấu trúc, kéo dài” của xung đột.

Điều này bao gồm việc “chuẩn bị cho các kịch bản tồi tệ nhất”, dù khối “chưa đến mức” phải áp dụng phân phối theo định mức đối với các sản phẩm thiết yếu như nhiên liệu máy bay hoặc dầu diesel.

Ông Jørgensen cũng cho biết ông “không loại trừ” khả năng tiếp tục giải phóng thêm dự trữ năng lượng chiến lược “nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn”. Các quốc gia EU đã tham gia vào đợt giải phóng dự trữ dầu chiến lược lớn nhất trong lịch sử vào tháng trước, nhằm kiềm chế đà tăng giá. Ông không chia sẻ “phân tích cụ thể” của EU về thời điểm cần thực hiện đợt giải phóng mới, nhưng cho biết “chúng tôi đang rất nghiêm túc và sẵn sàng hành động khi và nếu cần thiết”.

Ông Jørgensen cũng nhắc lại quan điểm rằng sẽ không có thay đổi nào trong luật pháp EU nhằm chấm dứt nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga trong năm nay. Ông cho rằng việc thay thế bằng nguồn cung bổ sung từ Mỹ và các đối tác khác là chấp nhận được vì họ hoạt động trong “thị trường tự do”.

Thanh Vân

Nguồn Financial Times.