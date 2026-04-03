Nhật Bản, Anh và Italy ký hợp đồng chương trình tiêm kích chung đầu tiên

Tổ chức được thành lập bởi Nhật Bản, Vương quốc Anh và Italy ngày 2/4 đã ký hợp đồng thống nhất đầu tiên với liên doanh công nghiệp Edgewing nhằm phát triển tiêm kích thế hệ mới vào năm 2035, bao gồm việc đưa tiêm kích vào biên chế quân đội các nước.

Nhật Bản, Vương quốc Anh và Italy ngày 2/4 đã ký hợp đồng thống nhất đầu tiên với liên doanh công nghiệp Edgewing nhằm phát triển tiêm kích thế hệ mới vào năm 2035. Ảnh: FT.

Chương trình tác chiến trên không toàn cầu ba bên (GCAP) được khởi động vào năm 2022. Cơ quan điều hành của chương trình có tên là Tổ chức Chính phủ Quốc tế GCAP (GIGO). Ngày 2/4, GIGO thông báo đã ký hợp đồng trị giá 686 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 907 triệu USD). Hợp đồng được trao cho Edgewing - một liên doanh gồm các công ty đến từ ba quốc gia để thực hiện các hoạt động thiết kế và kỹ thuật chủ chốt.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết hợp đồng này “bao gồm các công việc giao hàng quan trọng và sẽ duy trì các hoạt động chính, cho phép chương trình tiến triển thành một hợp đồng quốc tế toàn diện”. Trong khi đó, đại diện của Edgewing cho biết hợp đồng này “thể hiện cam kết liên tục từ các quốc gia đối tác của chúng tôi trong GCAP”. Người phát ngôn cho biết thêm: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ có thêm kinh phí được phân bổ khi cần thiết để đảm bảo chương trình được triển khai suôn sẻ”.

Giám đốc điều hành GIGO, ông Oka Masami - cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế cho biết đây là “một dấu mốc quan trọng đối với GCAP”. Ông nhấn mạnh các hoạt động trước đây được triển khai theo các hợp đồng riêng lẻ của từng quốc gia “nay sẽ được thực hiện như một phần của chương trình quốc tế hoàn chỉnh”.

Nhật Bản, Vương quốc Anh và Italy đặt mục tiêu phát triển các máy bay chiến đấu có khả năng phối hợp với thiết bị bay không người lái và có hiệu suất vượt trội so với các mẫu hiện đại hiện nay. Ảnh: Themanufacture.

Ba quốc gia đặt mục tiêu phát triển các máy bay chiến đấu có khả năng phối hợp với thiết bị bay không người lái và có hiệu suất vượt trội so với các mẫu hiện đại hiện nay. Dự kiến, các máy bay này sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2035.

Thanh Vân

Nguồn NHK, Financial Times.