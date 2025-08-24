Thầy hiệu trưởng tâm huyết với nghề

Với lòng “yêu nghề, mến trẻ”, 25 năm qua thầy giáo Nguyễn Viết Dũng quê ở xã Xuân Tín, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Phụng đã miệt mài gắn bó với học sinh (HS) vùng cao.

Thầy giáo Nguyễn Viết Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Phụng.

Qua câu chuyện với thầy, chúng tôi như được sống lại thời kỳ đầy gian khó của ngành giáo dục huyện Thường Xuân cũ 25 năm trước. Với ước mơ, hoài bão mang con chữ lên cho các em vùng cao, năm 2000 sau khi tốt nghiệp Khoa Hóa học, hệ cao đẳng, Trường Đại học Hồng Đức, thầy giáo trẻ Nguyễn Viết Dũng được phân công lên công tác tại Trường THCS Xuân Cao. Những ngày đầu mới về trường với bao nhiêu khó khăn vất vả, cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều thiếu thốn, giao thông cách trở, phần lớn HS đều là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh rất khó khăn, vì vậy tình trạng HS bỏ học thường xuyên xảy ra. Nhưng, với lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy cùng tập thể nhà trường không quản đường xá xa xôi đến các thôn, bản động viên, thuyết phục phụ huynh tạo điều kiện cho con em đến trường.

Năm 2017, thầy Nguyễn Viết Dũng được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Cao; đến năm 2019, thầy được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Phụng. Thầy Dũng luôn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; huy động các nguồn lực để xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Thầy còn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo phương châm “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; có cơ chế khen thưởng giáo viên có HS đạt thành tích cao trong học tập; cùng ban giám hiệu nhà trường thường xuyên phối hợp với hội phụ huynh trong công tác quản lý, giáo dục HS...

Với sự cố gắng, nỗ lực của thầy và ban giám hiệu nhà trường, những năm gần đây Trường THCS Ngọc Phụng đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, "Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”, “Viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học”, “Phong trào thi giáo viên, HS giỏi các cấp”... từ đó chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được duy trì ổn định và không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ HS khá giỏi hằng năm luôn đạt trên 50%; tỷ lệ HS đoạt giải trong các kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh luôn đứng tốp 2/18 trường khối THCS trên địa bàn huyện Thường Xuân cũ.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liên tục thầy giáo Nguyễn Viết Dũng được các cấp, ngành tặng giấy khen và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong các năm 2016 và 2021, thầy vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

