Tháo gỡ khó khăn, khai thác lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng Pù Luông

Phía cuối con đường vào các khu homestay: Anh Bổng, Pù Luông AROMA và một vài cơ sở nhỏ ở bản Đôn, xã Pù Luông nhiều đoạn vẫn còn đường đất trơn trượt. Một số đoạn khác trong bản từng được đổ bê tông, nhưng đã hư hỏng, đứt gẫy và vỡ từng mảng mặt đường khiến các phương tiện của du khách khó khăn di chuyển. Hạ tầng giao thông cũng như nhiều điều kiện phát triển du lịch bền vững ở vùng cao này vẫn còn hạn chế.

Cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát lành được xác định là lợi thế của du lịch cộng đồng Pù Luông.

Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Pù Luông đã mạnh dạn xác định hoạt động du lịch vẫn còn nhiều bất cập, chưa phát huy hết các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Xã chưa có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu du lịch chuyên nghiệp. Về hạ tầng cho phát triển du lịch, nhiều năm qua chỉ được đầu tư từng phần, chưa có quy hoạch chung, đặc biệt là quy hoạch cho du lịch. Công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai, quản lý chất lượng dịch vụ du lịch còn nhiều khó khăn... Cùng với đó, các sản phẩm du lịch chưa phong phú, chưa có sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương. Các hoạt động thông tin, quảng bá về du lịch của xã cũng được thẳng thắn nhìn nhận chưa được đầu tư chuyên nghiệp...

Theo Bí thư Đảng ủy xã Pù Luông Bùi Thị Hoa: "Từ những ngày đầu đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, song song với nhiệm vụ ổn định bộ máy, đảng bộ, chính quyền xã đã hết sức quan tâm các hoạt động du lịch, xác định những khó khăn, bất cập để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ. Xã nhanh chóng khắc phục các sự cố về hạ tầng giao thông, điện... để đáp ứng các hoạt động du lịch. Địa phương phát động phong trào gìn giữ cảnh quan sinh thái, tăng cường quản lý, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động xây dựng, kinh doanh du lịch".

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Bùi Thị Hoa, trong dịp chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và 80 năm ngày Tết Độc lập của dân tộc, xã đã trang trí đường hoa, đường cờ tạo thành điểm check-in, chụp ảnh thu hút được đông đảo du khách, đưa Pù Luông tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn. Những chỉ đạo, chủ trương về phát triển du lịch cộng đồng của cấp ủy triển khai đã được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hết sức ủng hộ và thực hiện.

Xã Pù Luông với diện tích tự nhiên gần 82km2, thì có tới 20 thôn, bản phát triển mạnh hoạt động du lịch cộng đồng. Đây là khu vực được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan vô cùng tươi đẹp, núi non hùng vĩ, khí hậu mát lành. Địa phương cũng sớm xác định những lợi thế để tìm hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Những năm gần đây, Trung ương và tỉnh đã hỗ trợ nhiều chương trình, dự án cũng như các điều kiện phát triển, nên hạ tầng du lịch nơi đây ngày càng phát triển.

Ngày càng có nhiều du khách trong và ngoài nước biết và đến tham quan, trải nghiệm du lịch Pù Luông. Thống kê từ UBND xã Pù Luông, hiện trên địa bàn đã có 67 cơ sở lưu trú, homestay với tổng công suất 2.800 khách lưu trú/ngày. Các hoạt động du lịch đang giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 500 lao động trực tiếp là người địa phương và nhiều người dân tham gia gián tiếp vào hoạt động du lịch. 10 tháng năm 2025, địa phương đã đón khoảng 170.000 lượt khách, trong đó có khoảng 52.500 lượt khách nước ngoài.

Ngoài các cơ sở lưu trú được đầu tư, xã xác định yếu tố con người chính là nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch cộng đồng. Với dân số khoảng 9.500 người, trong đó đồng bào Thái chiếm 92%, đang được địa phương định hướng tham gia các hoạt động liên quan đến du lịch. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư homestay, làm dịch vụ đón khách. Trong tổng số 67 cơ sở lưu trú toàn xã, đã có 32 cơ sở lưu trú, homestay của người dân địa phương được xây dựng và khai thác.

Nhờ hoạt động du lịch, đời sống Nhân dân có nhiều đổi thay, diện mạo các bản làng khang trang hơn, được tô điểm thêm bởi các khu nghỉ dưỡng, lưu trú được đầu tư phù hợp với cảnh quan và địa hình tự nhiên. Tham gia vào các hoạt động du lịch, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường của người dân được nâng lên. Bên cạnh đó, những nét đẹp truyền thống của đồng bào Thái được khơi dậy và phát huy, có thể tìm kiếm thu nhập từ những buổi biểu diễn văn hóa văn nghệ, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống, đưa du khách trải nghiệm đời sống đồng bào...

“Để khai thác các tiềm năng, lợi thế, đưa du lịch Pù Luông trở thành một sản phẩm độc đáo, xã Pù Luông quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu: “Pù Luông trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn về du lịch”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I cũng xác định 26 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2026-2030, trong đó có 2 chỉ tiêu vô cùng quan trọng là tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 9% và thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 56 triệu đồng (tương đương 2.000 UDS) trở lên. Xã cũng xác định, phát triển du lịch cộng đồng chính là giải pháp cụ thể để hoàn thành 2 chỉ tiêu trên”, Bí thư Đảng ủy xã Bùi Thị Hoa cho biết thêm.

Từ mục tiêu đó, Đảng bộ xã Pù Luông xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và những giải pháp để tập trung thu hút các dự án đầu tư cho du lịch một cách quy mô, chuyên nghiệp, chất lượng. Đồng thời, giải quyết những khó khăn, bất cập liên quan đến du lịch, đặc biệt là khai thác các tiềm năng về du lịch cộng đồng. Hiện xã đang nỗ lực sớm hoàn thành quy hoạch chung để đảm bảo không gian phát triển du lịch, thu hút đầu tư vào du lịch theo hướng đồng bộ, chất lượng cao. Đồng thời, tăng cường các hoạt động quảng bá và xúc tiến đầu tư, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Pù Luông. Địa phương cũng đang đẩy mạnh truyền thông qua các nền tảng số, hợp tác với các công ty lữ hành, đơn vị tổ chức tour đưa khách trong nước và quốc tế đến Pù Luông, biến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, ẩm thực trở thành ngành kinh tế quan trọng của xã.

Bài và ảnh: Hà Giang