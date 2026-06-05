Thanh niên tình nguyện xã Vĩnh Lộc kịp thời hỗ trợ thí sinh quên căn cước công dân

Đội hình xe ôm tình nguyện của Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Lộc đã nhanh chóng chở thí sinh về nhà lấy căn cước công dân và kịp quay trở lại điểm thi.

Đoàn viên thanh niên xã Vĩnh Lộc hỗ trợ thí sinh về nhà lấy căn cước công dân.

Sáng nay (5/6), thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành môn thi đầu tiên.

Tại điểm thi trường THPT Vĩnh Lộc, dù có mặt ở điểm thi khá sớm nhưng do sơ suất nên thí sinh Lê Trọng Quân đã để quên căn cước công dân ở nhà.

Trong tình huống cấp bách, đội hình xe ôm tình nguyện của Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Lộc đã nhanh chóng huy động phương tiện chở thí sinh về nhà lấy căn cước công dân và kịp quay trở lại điểm dự thi.

Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Lộc bố trí xe đưa đón thí sinh đến điểm thi.

Được biết, để hỗ trợ các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, tại điểm thi Trường THPT Vĩnh Lộc, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Lộc đã bố trí 50 thanh niên tình nguyện có mặt trực tiếp tại điểm thi để tiếp nước, động viên, cổ vũ và giúp đỡ thí sinh, phụ huynh.

Ngoài ra, Đoàn xã còn bố trí xe đưa đón tận nhà đối với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đến điểm thi.

Đây là những hoạt động thiết thực không chỉ góp phần vào thành công chung của kỳ thi mà còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Nguyễn Đạt