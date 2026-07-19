Thành lập chi bộ Đảng trong doanh nghiệp FDI

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thăng Bình vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH May Xuất nhập khẩu Vạn Lợi. Đây là chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập trong doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trực thuộc Đảng bộ xã Thăng Bình, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng ở khu vực doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Thăng Bình trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi.

Đằng sau sự ra đời của chi bộ là quá trình tuyên truyền, vận động, phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Trong đó, công đoàn đã phát huy vai trò là cầu nối, góp phần tạo sự đồng thuận giữa doanh nghiệp, người lao động và cấp ủy trong quá trình chuẩn bị các điều kiện thành lập tổ chức Đảng.

Ngay từ quý I/2026, thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Ban Chấp hành Công đoàn xã Thăng Bình đã chủ động triển khai nhiều giải pháp.

Công đoàn xã chỉ đạo các công đoàn cơ sở rà soát đoàn viên là đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp; nắm bắt tình hình, trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động để các đảng viên tham gia sinh hoạt tại tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khi đủ điều kiện. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng phương án thành lập chi bộ tại Công ty TNHH May Xuất nhập khẩu Vạn Lợi.

Bên cạnh việc phát hiện, tạo nguồn, Công đoàn xã Thăng Bình còn chủ động tham mưu cho Thường trực Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng xã tổ chức làm việc với Ban Giám đốc Công ty TNHH May Xuất nhập khẩu Vạn Lợi nhằm tuyên truyền, trao đổi về ý nghĩa, vai trò của việc thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Thông qua quá trình trao đổi, tuyên truyền, tổ chức công đoàn đã góp phần giúp Ban Giám đốc công ty và đội ngũ đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp thống nhất về chủ trương thành lập chi bộ. Sau khi có sự đồng thuận, Công đoàn xã tiếp tục phối hợp, gặp gỡ các đảng viên xây dựng phương án nhân sự, dự kiến các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ. Đồng thời, tham mưu cho Thường trực Đảng ủy chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ các quy trình theo Điều lệ Đảng để ban hành quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH May Xuất nhập khẩu Vạn Lợi với 5 đảng viên và chỉ định các chức danh chủ chốt của chi bộ.

Chia sẻ về quá trình vận động thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp FDI, bà Bùi Thị Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Công đoàn xã Thăng Bình cho biết: “Việc thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp FDI không thể thực hiện trong thời gian ngắn mà cần có quá trình tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận từ doanh nghiệp và người lao động. Công đoàn là tổ chức gần gũi với đoàn viên, người lao động nên thuận lợi trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và làm cầu nối giữa cấp ủy với doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp hiểu được vai trò của tổ chức Đảng, người lao động đồng thuận thì việc thành lập chi bộ sẽ thuận lợi hơn”.

Việc thành lập Chi bộ Công ty TNHH May Xuất nhập khẩu Vạn Lợi là minh chứng cho hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, kết quả này cũng khẳng định vai trò của công đoàn trong tuyên truyền, vận động, tạo nguồn phát triển đảng viên, góp phần mở rộng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp FDI.

Từ thực tiễn tại Công ty TNHH May Xuất nhập khẩu Vạn Lợi cho thấy, khi công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, đồng hành cùng người lao động và phát huy vai trò kết nối với cấp ủy, doanh nghiệp, sẽ tạo nền tảng thuận lợi để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê