Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thành lập 51 công đoàn cơ sở

Thanh Huê
Chiều 12/9, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) 8 tháng năm 2025.

Chiều 12/9, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) 8 tháng năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2025, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động khảo sát, nắm bắt tình hình, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, người lao động (NLĐ) trên địa bàn quản lý (bao gồm cả khu vực chính thức và phi chính thức), xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở (NĐCS).

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Các cấp công đoàn đã thường xuyên đổi mới, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, vận động NLĐ gia nhập tổ chức công đoàn như: tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp trong các giờ ăn ca, giờ nghỉ giải lao của NLĐ, chủ động gặp gỡ trao đổi; cấp phát tờ rơi, tờ gấp, đăng tải các nội dung lên các bảng tin, pano, áp phích, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội với các nội dung tuyên truyền về quyền, lợi ích của NLĐ khi tham gia vào tổ chức công đoàn.

Đồng thời, tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin với người sử dụng lao động, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn nhằm vận động thành lập CĐCS; tập trung ưu tiên vận động phát triển đoàn viên trong các CĐCS có đông lao động mới được tiếp nhận, tuyển dụng, trong các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn...

Đồng chí Lê Khắc Bình, Phó Trưởng Ban Công tác Công đoàn trình bày báo cáo kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS 8 tháng năm 2025.

Kết quả, trong 8 tháng năm 2025 các cấp công đoàn thành lập mới được 51 CĐCS (46 CĐCS, 5 NĐCS); kết nạp 10.517 đoàn viên.

Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam Nguyễn Văn Tý phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông tin tình hình doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, nêu những thuận lợi, khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; giải pháp vận động, tập hợp phát triển đoàn viên...

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hoá lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

