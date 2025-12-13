Thanh Kỳ gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái

Xã Thanh Kỳ có 2 dân tộc chủ yếu là Thái, Kinh và một số dân tộc khác cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc Thái chiếm 74,1% dân số của xã. Để gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, xã đã xây dựng, triển khai kế hoạch bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái; vận động các nghệ nhân truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ. Đồng thời, chỉ đạo các thôn thành lập các câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ truyền thống; tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Hỗ trợ kinh phí để một số CLB văn hóa, văn nghệ mua trang phục, đạo cụ tập luyện và tham gia biểu diễn tại các hội thị, hội diễn của xã.

Đồng bào dân tộc Thái khu dân cư Đồng Tiến, xã Thanh Kỳ biểu diễn văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thôn Kim Đồng được biết đến là điểm sáng trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái. Cùng với tiếng Thái được dùng trong giao tiếp hàng ngày, trang phục truyền thống được sử dụng thường xuyên vào các dịp lễ, tết trong năm, thôn còn thành lập CLB dân tộc Thái với 50 thành viên tham gia. Hằng tháng CLB sinh hoạt 2 buổi, nội dung sinh hoạt là truyền dạy cho các thành viên những bài hát, điệu múa của đồng bào dân tộc Thái; tập luyện các tiết mục văn nghệ phục vụ các hoạt động chính trị của địa phương. Ngoài ra, CLB còn phối hợp với chi hội phụ nữ thôn vận động các hội viên tham gia học nghề dệt thổ cẩm.

Chị Hà Thị Sâm - người tiêu biểu của thôn trong giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, cho biết: "Nhận thức trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, tôi đã nỗ lực học cách dệt thổ cẩm của các bà, các mẹ trong thôn. Nhờ đó, tôi đã biết dệt thổ cẩm thành thạo và tích cực truyền nghề truyền thống cho thế hệ trẻ. Nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi trong thôn biết dệt thổ cẩm, tôi cảm thấy vui vì đã đóng góp một phần công sức gìn giữ bản sắc của dân tộc".

Không chỉ thôn Kim Đồng, nhiều thôn trên địa bàn xã Thanh Kỳ đã chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Vì vậy, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống Nhân dân, góp phần tạo động lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn xã. Hiện nay, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” của Thanh Kỳ đạt hơn 84%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,63%, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,2 triệu đồng/người/năm...

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ Nguyễn Xuân Linh, cho biết: "Nhiều năm qua đồng bào các dân tộc Thái trên địa bàn xã luôn quan tâm đến việc gìn giữ tiếng nói, trang phục truyền thống, các làn điệu dân ca của đồng bào, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa trên vùng đất Thanh Kỳ. Phát huy những kết quả đã đạt được, xã tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ, đưa những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm giá trị văn hóa truyền thống biểu diễn trên sân khấu để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái".

Bài và ảnh: Xuân Anh