Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân phường Hàm Rồng

Sáng 8/8, tại phường Hàm Rồng, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh phối hợp với Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân tham gia đăng ký khám bệnh, cấp phát thuốc tại chương trình.

Tại chương trình, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đã khám sức khoẻ tổng quát, sàng lọc các bệnh tiểu đường, mỡ máu, tư vấn kiến thức phòng, tránh một số bệnh phổ thông; kê đơn, cấp phát thuốc miễn phí... cho người dân thuộc các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn ở tổ dân phố Thiệu Dương, phường Hàm Rồng.

Đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động hỗ trợ người khuyết tật đến địa điểm khám bệnh, tư vấn sức khoẻ.

Cùng tham gia chương trình, các đoàn viên, thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp triển khai các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Chương trình vì thế không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại cơ sở mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của lực lượng đoàn viên thanh niên, tăng cường mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Thái Thanh