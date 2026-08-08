Sạt lở tại xã Quan Sơn tiếp tục diễn biến phức tạp

Vết nứt trên khu vực taluy dương tại bản Thanh Sơn, xã Quan Sơn tiếp tục mở rộng, kéo dài hơn 100m, tạo độ chênh lệch sụt lún taluy lên tới hơn 1,5m. Trước nguy cơ sạt trượt tiếp tục lan rộng, chính quyền địa phương đã khẩn cấp sơ tán thêm 12 hộ dân trong khu vực nguy hiểm.

Vết nứt tiếp tục mở rộng.

Tại khu dân cư bản Thanh Sơn tình trạng sạt lở đất tiếp tục diễn biến phức tạp sau những ngày mưa lớn kéo dài. Khu vực taluy dương xuất hiện vết nứt lớn và đang tiếp tục có dấu hiệu mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt cao xuống khu dân cư.

Ghi nhận tại hiện trường ngày 8/8, vết nứt trên taluy dương đã mở rộng hơn 1m, kéo dài hơn 100m. Nhiều vị trí đất đá tiếp tục sụt lún, tạo độ chênh lệch giữa các khu vực lên tới hơn 1,5m.

Theo lời kể của người dân, khoảng 2 giờ sáng 7/8, nhiều hộ dân bản Thanh Sơn bất ngờ nghe tiếng đất đá đổ xuống. Nhận thấy nguy cơ sạt lở có thể xảy ra, người dân lập tức rời khỏi nhà và thông báo cho ban quản lý bản, chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Vết nứt ăn sâu vào nhà dân.

Ông Ngân Văn Ngọc ở bản Thanh Sơn vẫn chưa hết lo lắng khi kể lại thời điểm xảy ra sự việc: “Khoảng 2 giờ sáng, gia đình nghe tiếng ầm ầm như động đất. Tất cả chạy ra ngoài rồi báo ban quản lý bản đến hỗ trợ vận chuyển đồ đạc ra ngoài”.

Theo ông Ngọc, thời điểm đó trời vẫn mưa, đất đá trên khu vực taluy tiếp tục có dấu hiệu dịch chuyển nên gia đình không dám ở lại trong nhà.

Trước nguy cơ sạt trượt tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân phía dưới, chính quyền xã Quan Sơn đã khẩn cấp sơ tán, di dời 12 hộ dân còn lại nằm trong khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Như vậy, đến nay đã có 17 hộ dân tại khu vực này được di dời.

Lực lượng chức năng hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa có nguy cơ bị sập.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản còn lại ra khỏi vùng nguy hiểm. Tại các điểm sơ tán, người dân được bố trí nơi ăn, ở và sinh hoạt, bảo đảm an toàn trong thời gian chính quyền theo dõi diễn biến sạt lở.

Ông Ngân Văn Dung ở bản Thanh Sơn cho biết: “Được sơ tán đến khu nhà văn hóa bản, có điện, có nước đầy đủ, các thành viên gia đình đã tạm yên tâm. Nơi ở cũ giờ không biết có về được không vì lo tiếp tục sạt lở”.

Bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn cho biết: “Mưa lớn gây sạt lở ở nhiều vị trí trên địa bàn xã. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vị trí bản Thanh Sơn. Vết nứt tại khu vực taluy dương ở đây ngày càng mở rộng, lượng đất đá sụt lún ngày càng lớn. Hiện địa phương chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ nguy hiểm của khu vực. Vì vậy, địa phương mong muốn UBND tỉnh và đơn vị chức năng sớm kiểm tra, xác định mức độ nguy hiểm để sớm có sự chỉ đạo kịp thời cho địa phương”.

Gia đình ông Ngân Văn Dung ở bản Thanh Sơn tại khu sơ tán nhà văn hóa bản.

Hiện xã Quan Sơn tiếp tục duy trì lực lượng trực ban, trực chỉ huy 24/24 giờ; thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, theo dõi mực nước tại các sông, suối, ngầm tràn và chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Đình Giang